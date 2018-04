Nechcete přijít o peníze? Pojistěte se

– Pojištění domácnosti by klienti neměli zaměňovat za pojištění domu, není to stejné. Dům jsou zdi, podlahy, okna, dveře, domácnost pak to, co si mezi čtyři stěny umístíte – elektronika, nábytek, ale i ložní prádlo a zásoby konzerv ve spíži. Ušetřit se dá sjednáním spoluúčasti, ta zajistí pojišťovně, že se na ni nebudete obracet při každé maličkosti, klientovi zlevní pojistné o několik procent.

– Pojišťovna za vás zaplatí škody, které způsobíte někomu jinému. V žádné domácnosti by nemělo chybět takzvané pojištění odpovědnosti za škody způsobené v občanském životě. Jednoduše by se dalo říci: povinné ručení, které se nevztahuje na řízení auta a na zaměstnání nebo podnikání. Pojistka se dá pro celou rodinu pořídit od cca 500 korun ročně a nahradí milionové škody.

– Kdo má auto, musí mít pojistku ze zákona, takzvané povinné ručení. Pojišťovny volí různá hlediska pro stanovování ceny, a tak by zejména mladí řidiči a řidiči z velkých měst měli dobře vybírat, u koho smlouvu uzavřou.

– Havarijní pojištění je dobrovolné. I na něm se dá trochu ušetřit. Zaprvé kombinací s povinným ručením, což například u České pojišťovny, Generali či Kooperativy sníží cenu o pět procent. Dobří řidiči si mohou troufnout pojistit vozidlo jen proti krádeži a živelním pohromám. S nehodou, kterou by způsobili sami, nepočítají a jinou nehodu pokryje povinné ručení viníka.

– Kdo nemá dost peněz, měl by se vyhnout kapitálovému životnímu pojištění. Pokud potřebuje životní pojistku třeba kvůli úvěru nebo kvůli potřebě zajistit rodinu pro případ své smrti, ušetří, když vybere rizikové životní pojištění. Je však třeba počítat s tím, že k rizikovému pojištění není možné uplatnit daňové úlevy.

– Drobný úraz zvládnete finančně sami, pojistit je třeba ten velký. Říká se tomu pojistka s progresivním plněním. Při malém úrazu pojišťovna vyplatí nízká procenta z nízké pojistné částky, při velkém tělesném poškození pojistnou částku znásobí například čtyřikrát či pětkrát. A progresivní pojistka je levnější.

– Nemocenské pojištění je pro zaměstnance automatické, podnikatelé si volí, zda si ho budou platit či ne. Při rozhodování by mělo hrát roli třeba to, že podnikatelé nemohou uplatnit takzvanou „ošetřovačku“, péči o nemocného člena rodiny.

– Podnikatelům může jako v době nemoci posloužit komerční pojištění denních dávek, zaměstnancům přinese dorovnání do běžného příjmu, protože nemocenská je nižší. Cena pojištění se určuje podle toho, od kterého dne pracovní neschopnosti mají být peníze vypláceny. Optimální jsou pojistky s výplatou od 29. dne pracovní neschopnosti.

– Zdravotní pojištění je ze zákona povinné, klient si však může vybrat mezi devíti zdravotními pojišťovnami tu, která mu vyhovuje. Ve výši pojistného rozdíly nejsou, ústavy se liší tím, co nabízejí svým klientům navíc. VZP například přispívá dětem na fixní rovnátka a ženám na hormonální antikoncepci.

– Zdravotní pojišťovny pracují na systému slev, které se nejčastěji týkají léků, zdravotních pomůcek, cvičení, cestování či pojištění. Seznam najdete na webových stránkách jednotlivých pojišťoven.