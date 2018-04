Nechcete prodělat? Plaťte!

Mnoho investorů, zejména začátečníků, se při výběru fondu řídí několika základními parametry, které jsou také nejčastěji s úspěchem fondu spojovány. Je to hlavně výkonnost fondu, riziko, popřípadě společnost, která fond spravuje. Už málokdo si ale při prvním seznamování s fondem všímá nákladů, které jsou spojeny s investováním do fondu.

I když je výše poplatků vzhledem k diverzifikaci všeobecně považována za dobrý kompromis oproti jiným způsobům investování (např. obchodování s akciemi přes brokerskou firmu), v některých případech se přeci jen jedná o nezanedbatelnou položku, která vám z potenciálního zisku ukrojí pěkný kus.

V případě investice do podílových fondů se poplatky rozdělují na vstupní, výstupní a správcovský (manažerský). U některých společností se ještě setkáte také se zvlášť účtovaným přestupním poplatkem. Ten si společnosti účtují, pokud klient přestupuje do jiného fondu v rámci jedné společnosti. Zaplatit za přestup bývá většinou výhodnější, než kdyby investor platil vstupní poplatek u fondu, do kterého přestupuje (někde se dokonce poplatek za přestup neúčtuje vůbec).

Velmi důležitou položkou v kolonce náklady jsou vstupní poplatky, které si účtují investiční společnosti při nákupu podílových listů. Výše vstupních poplatků závisí na skupině fondů, do které ten-který fond patří. Nejvyšší jsou samozřejmě u fondů akciových, zde se pohybují v rozmezí 3,5 - 6 %, (najdou se ale i fondy s nulovým poplatkem). Podobně jsou na tom fondy smíšené, (3 - 6 %), dluhopisové fondy si nechají zaplatit zhruba 2 - 5 % a nejméně (kolem 1 %) zaplatíte při vstupu do fondů peněžního trhu (i tady jsou však výjimky, kde můžete za určitých podmínek zaplatit poplatek až 5 %). Zvláštní skupinu fondů tvoří fondy zajištěné, které si účtují různé poplatky v upisovacím období (mohou být nulové) a po upisovacím období (až do 5 %).

Není procento jako procento

I přes zdánlivou jednoduchost vstupního poplatku je ještě velmi důležité dát si pozor

na to, jak je tento poplatek (nebo spíše z jaké částky) počítán. Jsou totiž dva základní způsoby výpočtu a může se tak stát, že při investici stejné částky do dvou fondů se stejným vstupním poplatkem a stejnou cenou podílového listu v konečném důsledku nemusíte nakoupit stejné množství podílových listů.

V prvním případě tvoří investovaná částka (řekněme 100 000 Kč) základ pro výpočet vstupního poplatku. Ten se pak vypočítá jako 100 000 * 5 % a je tedy 5 000 Kč. Skutečně investovaná částka je pak 95 000 Kč.

V druhém případě představuje suma 100 000 Kč sumu již navýšenou o vstupní poplatek a je tak zapotřebí najít základ, ke kterému když připočteme 5 %, dostaneme sumu 100 000 Kč (suma 100 000 tedy představuje 105 %). Vstupní poplatek se vypočítá jako (100 000 * 5 %) / 105 % a je 4 761,90 Kč. Skutečně investovaná částka je tedy 95 238,10 Kč. V tomto případě tedy nakoupíme za stejnou sumu (100 000 Kč) o 238,10 Kč více podílových listů než v případě prvním.

Fondy s nejvyššími a nejnižšími vstupními poplatky Fondy peněžního trhu Fond max. vstupní poplatek výkonnost v roce 2004 ČP Invest Peněžního trhu 0% 2,18% HSBC US Dollar Reserve 5,25% 0,35% Dluhopisové fondy Fond max. vstupní poplatek výkonnost v roce 2004 ISČS Sporobond 0,5% 6,00% HSBC EURO INVEST GRADE 5,25 5,58%

Zdroj: Fincentrum

Pro investora se jako výhodnější logicky ukazuje druhý způsob výpočtu. Při nákupu různého množství podílových listů se tato skutečnost odrazí také v růstu, který je zapotřebí k dosažení původně investovaných 100 000 Kč. v prvním případě je to totiž 5,26 %, přičemž v tom druhém přesně 5 %. To, který způsob investiční společnost využívá, je už na jejím uvážení. V české republice využívají společnosti oba principy zhruba ve stejném poměru. Je tedy důležité, aby jste se o tom ještě před koupí podílových listů informovali. Jen výjimečně se totiž tyto informace vyskytují na internetových stránkách společnosti, nebo v prospektu fondu.

Fondy s nejvyššími a nejnižšími vstupními poplatky Smíšené fondy Fond max. vstupní poplatek výkonnost v roce 2004 ČSOB Kvanto kombinovaný 0% 0,55% AVIVA European Corp. Bond - R1 6% 8,06% Akciové fondy Fond max. vstupní poplatek výkonnost v roce 2004 IKS světových indexů 0% -3,36% AVIVA UK Equity Fund R1 6% 12,26%

Zdroj: Fincentrum

Profesionální správa něco stojí

Neméně důležitým typem poplatku u fondů je poplatek za obhospodařování, tzv. správcovský, nebo manažerský. Ten si účtuje každá společnost a ve většině případů se vypočte jako procento z celkových aktiv fondu. Je strháván denně, nebo týdně při každém ohodnocení čistého obchodního jmění fondu a pohybuje se v rozmezí od 0,5 do 2 %. Pro investora je tento poplatek vlastně neviditelný, protože je srážen přímo z vypočítaného čistého jmění na podílový list. Některé fondy si tyto poplatky účtují jako procentu z výnosů fondu, nebo ještě navíc výkonnostní poplatky, které se počítají z výnosové prémie (to je výnos dosažený nad zvolený benchmark fondu.



Posledním druhem poplatku, se kterým se můžete setkat, je poplatek výstupní, který zaplatíte při vystoupení z fondu. Tento poplatek si však účtuje velmi málo fondů. Nejčastěji využívají tuto formu poplatku fondy zajištěné. Ty jsou totiž konstruovány na předem danou dobu za určitých podmínek, které mohou garantovat jen při dodržení investičního horizontu, na který jsou zkonstruovány a proto si účtují vysoké výstupní poplatky. Poplatek může být tím nižší, čím méně let zbývá do ukončení fondu.

Bez nich to nejde

Tak jako tak, poplatkům se při investování nevyhneme. Ať už jde o investici do akcií,

fondů, nebo do jiných investičních instrumentů, všude je potřeba s nimi počítat. I když se někomu mohou zdát poplatky fondů vysoké, je třeba si uvědomit, že při investování přímo přes brokera bychom za stejné peníze nemohli dosáhnout stejné úrovně diverzifikace. Když už ale máme někomu něco platit, je třeba si spočítat kolik na poplatcích zaplatíme, nebo jestli poplatky korespondují s výkonností fondu. Zaplatit 5 % za fond s výkonností 3,5 % a to samé za fond s výkonností 35 % je samozřejmě rozdíl.

Při zkoumání výše poplatků je zapotřebí brát v úvahu všechny druhy poplatků. Je totiž možné, že fond, který si neúčtuje žádné vstupní poplatky, může mít vysoké správcovské poplatky a v konečném důsledku se tak může investice prodražit. Také nemusí platit tvrzení, že zahraniční fondy jsou sice dražší, nabízí ale větší zkušenosti a lepší portfolio manažery a tím pádem je záruka zisku větší. Ukázal to i uplynulý rok. U fondů s vyšším vstupním poplatkem je pak nutné počítat s delším investičním horizontem, aby byla konečná ztráta z poplatků nižší.

Zdají se vám poplatky podílových fondů adekvátní k jejich výkonnosti? Napište nám svoje zkušenosti, budeme se těšit.