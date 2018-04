Nechcete riskovat? Investujte pravidelně

Velká většina spotřebitelů se dnes při pořizování jakéhokoli zboží bez rozmýšlení rozhodne pro splátkovou formu. Vidí v tom výhodu zejména v tom, že si mohou pořídit něco praktického a potřebného (kéž by to tak bylo ve všech případech) i bez toho, aby měli celou sumu, případně mohou peníze využít jinak. Nízké splátky je pak nezatěžují natolik, jako by tomu bylo u jednorázové platby.

Ne všichni si však uvědomují, že podobně mohou postupovat také při investování do podílových fondů, kde už dávno neplatí, že na minimální investici je potřeba několik desítek, nebo dokonce stovek tisíc korun. I malá ukládaná částka může po určité době znamenat zajímavou konečnou sumu.

Velkým pozitivem pro nezkušené, a zejména pro konzervativní investory je skutečnost, že pravidelným investováním mohou efektivně zmenšovat důsledky výrazných výkyvů u rizikovějších akciových, nebo smíšených fondů. Nemusí pak ukládat peníze do fondů peněžního trhu, nebo dluhopisových fondů na dlouhou dobu, což je velmi neefektivní a tyto produkty mohou využít jako krátkodobou rezervu, kterou mohou řešit jednorázovým vkladem.

Předpokladem k úspěchu je však právě zmíněná pravidelnost. Jen tehdy, když budeme ukládat stejnou částku v pravidelných intervalech bez ohledu na to, jestli hodnota cenných papírů roste, nebo klesá, můžeme mluvit o efektivním průměrování investice. Právě při poklesu cen, který je pro většinu nezkušených investorů znamením k prodeji cenných papírů, omezení vkladů, nebo přechodu k jinému produktu, totiž nakupujeme cenné papíry laciněji, nakoupíme jich více za stejnou částku a jejich průměrná cena klesá. Větší množství podílových listů v případě budoucího růstu znamená zajímavější zisk.

Vývoj hodnoty podílového fondu (plná čára) a pravidelné investice 50 měsíčních vkladů po 2 000 Kč.

Pozn: Levá osa znázorňuje hodnotu podílového listu, pravá osa hodnotu investice při pravidelném investování.

Zdroj: ČP Invest

Mnoho z vás si určitě řekne, že podobné produkty, ve kterých pravidelně ukládají malou částku peněz, již nějakou dobu mají ve formě stavebního spoření, nebo penzijního připojištění. Tyto produkty jsou však nastaveny výrazně konzervativněji. Pravidelné investování do podílových fondů pak nabízí alternativu, kde si člověk může dovolit právě dynamické rizikové produkty bez pocitu velkého rizika.

Slevy se vyplatí

Další motivací pro pravidelné investory jsou poplatkové výhody investičních společností, které tyto produkty nabízejí. Ne každá společnost nabízí stejnou politiku slev a je proto důležité si předem promyslet, který způsob bude pro vás nejvýhodnější. Některé společnosti nabízejí slevu podle toho, na jak dlouhou dobu a s jakou cílovou částkou investor počítá. Když pak zaplatíte poplatky najednou s první splátkou, dostanete slevu (tak to dělají společnosti ČP Invest, nebo Pioneer). Nevýhodou je, že při předčasném přerušení investice o výhodu přijdete a může tak dokonce zaplatíte více, než běžným placením.

Dalším způsobem může být udělení slevy na základě toho, kolik splátek jste již zaplatili, případně kolik peněz jste již investovali (tuto možnost uplatňuje ISČS, nebo Conseq). Výhodou je skutečnost, že neplatíte nic předem, musíte ale dodržovat splátkový kalendář (při vynechání jediné platby se počítá počet splátek a velikost majetku od začátku).

Některé společnosti zase nabízejí domácím investorům možnost ukládat malé částky také do kvalitních zahraničních podílových fondů, do nichž by běžně museli vložit několik desítek tisíc korun. Na druhé straně je u některých speciálních programů pro pravidelné investice nevýhodou omezený počet podílových fondů, které program zahrnuje.

Ať už jsou výhody a nevýhody pravidelného investování jakékoli, určitě by s nimi měli investoři počítat. I když není tento způsob zhodnocování peněz určen pro všechny (například pro konzervativní investory s větší sumou peněz a kratším investičním horizontem), střadatelé by jej neměli opomíjet.