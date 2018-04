Nechcete zbytečně utrácet? Tak počítejte

Deset korun noviny, stovka za nápoje, dvacet korun za pečivo... Podobným způsobem si každý den už třicet let píše důchodce Jiří Horák svoje příjmy a výdaje. Musel s tím začít, když byl kvůli politickému přesvědčení nucen změnit práci a plat mu klesl o třetinu. „Sleduji výdaje už od dvacetikoruny, mám o nich přesný přehled a snadno zjistím, kde se dá ušetřit i kolik nás třeba stála v uplynulých letech dovolená,“ popisuje.

Může jednoduše doložit, jak se změnily ceny benzinu, potravin či rostlo kapesné dětem. „V zápiscích najdu i pohyb úroků v bankách, protože jsme každoročně s manželkou dokázali i nějaké peníze uspořit,“ dodává.

Možná namítnete, že zapisování výdajů a příjmů je nuda. Je, ale jestli máte jen mlhavou představu o tom, za co všechno a kolik vlastně utratíte, asi se vám ušetřit nepodaří. Prvním krokem k úsporám je totiž poznání, kudy peníze odtékají, a pak hledání rezerv. Stačí dvě pomůcky – tužka a papír, případně počítač a jednoduchý program pro domácí účetnictví. Ten se dá pořídit za 500 až 1000 korun nebo stáhnout z webových stránek i zdarma.



Ach, ta lákadla!

„Největší únik peněz z domácnosti? Přece kvůli nedisciplinovanosti,“ odpovídá finanční analytička společnosti Benefita Miriam Hanáková. „Lidé se přestanou chovat racionálně, neumějí odolat lákadlům a nakupují bez rozmyslu třeba to, co vůbec nepotřebují,“ vysvětluje analytička. „Nejhorší je, že se to stává podle jejich zkušeností spíše lidem, kteří mají nižší a střední příjmy. „Zadlužují se bezhlavě kvůli hloupostem a pak nedokážou splácet,“ míní.

Další hrozbou pro rodinné rozpočty je konzumní styl života. „Rodina třeba neřeší, kde bude o víkendu obědvat, impulzivně zajde do rychlého občerstvení, kde jídlo pro čtyři vyjde třeba na 500 korun. To by stačilo pro tři jídla uvařená doma,“ vypočítává Miriam Hanáková.



Malé částky za statisíce

Roční účet za drobné útraty je děsivý. Člověk, který vykouří denně jednu krabičku cigaret za 40 korun, propálí ročně 14 600 korun. Čtyři denní kávy z automatu za 6 korun znamenají útratu více než 6000 korun. Malé sladkosti pro děti ke svačině, dalších několik tisíc korun pryč. Určitě byste našli i jiné věci, kterým nedokážete odolat. Někdy jsou zbytečné výdaje daní za získaný čas.„Vím, že často skočím do večerky nebo za roh do samoobsluhy, kde nakoupím dráže než kdybych vyrazila do supermarketu, ale tam bych ztratila fůru času. Já ale musím nakoupit rychle a tehdy, když se mi to hodí," přiznává manažerka z Prahy Tamara.

Další peníze utíkají pryč jen kvůli tomu, že se vám nechce něco měnit nebo jste pohodlní. Platíte poplatky za dva bankovní účty, i když by vám stačil jeden. Jdete k bankomatu cizí banky, přestože výběr přijde šestkrát dráž než u té vaší. Používáte k volání tarif, který se pro vás nehodí.