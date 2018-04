Nechci být šedou myší

Už třetí rok zůstávám šedou kancelářskou myší. Jak na sebe vhodně upozornit, aby to nadřízení nepovažovali za provokaci?

Pro úspěšné prosazení vlastních zásadních návrhů je důležitá dobrá příprava. Nejprve si zjistěte co nejvíce o problému. Pokuste se odhalit, proč se ve firmě věci řeší právě tímto způsobem, zda nejsou důvodem třeba peníze, úspora času, spokojenost klienta nebo bezpečnost. Dívejte se na situaci z nadhledu a v souvislostech, zajímejte se o celou společnost, nejen o vaše oddělení.

Dejte pozor, ať svou snahou o zlepšení někoho nerozzlobíte. Zjistěte si, kdo o věci skutečně rozhoduje. Váš přímý nadřízený sice může sám sdílet váš názor, ale kvůli loajalitě ke svému šéfovi může vystoupit proti vám. Zmapujte proto dobře svou konkurenci - zejména jaké jsou zájmy vašeho nadřízeného a kdo by se kromě vás chtěl také prosadit. Pokuste se odhadnout, jak budou ostatní rozumět vaší snaze: „je to kariérista“, „jde po mém místě“, „předvádí se“ nebo „podlézá šéfovi“. Nejlepším předpokladem pro prosazení jakýchkoli změn jsou dobré vztahy. Proto si je už předem budujte, kde jen to jde. Pro své zájmy si především najděte spojence. Hledejte v řadách kolegů, nejlépe těch, kteří mají dobré vztahy v kolektivu i s vedením.

Své návrhy předkládejte v pravý čas. Zjistíte-li, že o ně někdo stojí, zvolte vhodný způsob jejich předávání. Určitě není dobré s nimi přicházet v době shonu. Rozhoduje i vhodně zvolená forma. Svůj návrh neprezentujte jako útočný postoj, například s odkazem na své vzdělání a tituly; to okolí popudí. Vyvarujte se i emocí typu „to se mi nelíbí, to je ošklivé...“. Pokuste se udržet celé jednání na úrovni faktů a informací. Díky tomu zjistíte, zda má druhá strana argumenty. Může vás nakonec přesvědčit i o současném řešení.