Nechci tlačit banky ke zdi

Ono to není ministerstvo financí versus banky, kde jedna strana musí porazit druhou. Je to legitimní debata o tom, co se má změnit. Znám spoustu rozumných bankéřů, se kterými se dá mluvit. Ještě nikdy se mi nestalo, že by některý přešel na druhou stranu chodníku, když mě vidí. Máme stejné zájmy.