Nechte si vrátit část peněz za nákup, stačí říct jen ´tex frí´

jaké jsou sazby dph Chorvatsko – sazba DPH 23 %

* z celkové ceny nákupu se vrací od 12 do 16,8 %

* minimální nákup 740 HRK (2 700 korun)

* zboží se musí vyvézt do 3 měsíců Turecko – dvě sazby DPH 8 a 18 %

* sazba 8 % – z celkové ceny nákupu se vrací do 4,5 %

* sazba 18 % – z celkové ceny nákupu se vrací do 12,5 %

* minimální nákup 100 TRY (1 300 korun)

* zboží se musí vyvézt do 3 měsíců Švýcarsko – sazba DPH 7,6 %

* z celkové ceny nákupu se vrací od 4 do 6,3 procenta

* minimální nákup 300 CHF (5 600 korun)

* zboží se musí vyvézt do jednoho měsíce Norsko – dvě sazby DPH 25 a 14 %

* sazba 14 % – z celkové ceny nákupu se vrací do 8,5 %

* sazba 25 % – z celkové ceny nákupu se vrací od 14 do 19 %

* minimální nákup 315 NOK (1 000 korun)

* zboží se musí vyvézt do jednoho měsíce