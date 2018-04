Nechte si vyrobit semináře na míru

Tlak konkurenčního prostředí nutí většinu firem poskytovat svým klientům nejen výhodné obchodní podmínky, cenová zvýhodnění, bonusy zdarma, ale hlavně neustále zlepšovat přístup k zákazníkům, ochotu, vstřícnost, přátelské vystupování, stoprocentní pozornost. A to jak při osobních kontaktech se zákazníkem nebo obchodním partnerem, tak třeba při vedení telefonického rozhovoru.

Pokud má být firemní vzdělávání skutečně efektivní, je vhodné, aby mu předcházela tzv. analýza tréninkových potřeb, při které je detailně zjišťováno, co přesně je třeba ve firmě vylepšit, na jakou oblast přesně se školitelé mají zaměřit. V některých případech jsou schopni tento krok provést majitelé či manažeři firem vlastními silami, ale běžně bývá součástí služeb poskytovaných vzdělávacími společnostmi.



Porovnání požadavků a skutečných výkonů



Při této analýze jde v podstatě o to, porovnat u jednotlivých pracovníků požadavky na výkon jejich práce (popis skutečnými výkony. Nejen

těmi měřitelnými, např. v oblasti prodeje, ale zejména v oblasti přístupu, osobního nasazení, identifikace s firmou, komunikativnosti, pohotovosti, flexibility. Jedině tak lze vysledovat rezervy v pracovních dovednostech, opakující se chyby či nedostatky, ať už je to špatná organizace práce, neprofesionální přístup k zákazníkům, nedostatečná flexibilita a kreativita při řešení problémů či zvládání nestandardních situací nebo "jen" nedostatek komunikačních dovedností. Výhoda spolupráce s kvalitní vzdělávací společností spočívá zejména v komplexnosti poskytovaných služeb. Začíná to kompetentním výběrem pracovníků, testováním stávajících zaměstnanců a již zmíněnou analýzou tréninkových potřeb. Následuje zpracování plánu vzdělávání, uskutečnění vlastních seminářů a tréninků, zpětná vazba a celkové zhodnocení, které může být cennou studnicí informací pro management, a to nejen v oblasti vzdělávání, ale například i u některých systémových změn.Vhodné je sestavit vzdělávací plán minimálně na jeden až dva roky, aby bylo možno do něj zakotvit navazující tréninky jednotlivých požadovaných profesionálních dovedností, efektivní zpětnou vazbu a osobní doporučení ke změně pro jednotlivé pracovníky, posilování a ověřování žádoucích změn přímo při práci. Takový plán sestavují obvykle vzdělávací společnosti ve spolupráci s firmou. Pochopitelně, že plán vzdělávání je možné a někdy i nezbytné upravovat již v průběhu, po uskutečnění několika prvních seminářů, podle toho, jak účastníci reagují, jak rychle se s možnými změnami ztotožňují či jak je jsou schopni uvádět do praxe. Proto jsou tréninkové semináře s praktickým výcvikem žádoucích dovedností mnohem účinnější než klasická školení či přednášky, kde účastníci pouze pasivně poslouchají přednášené informace. Tréninky "šité na míru" nabízejí například školení zabývající se komunikací, týmovou prací, řešením konfliktů, zvládáním stresu, asertivními a prodejními dovednostmi, telefonickou komunikací, vyjednávacími schopnostmi.