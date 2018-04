Nechte si zaplatit za svážení zaměstnanců

"Dovážíme z Pardubicka a okolí asi tak deset procent našich zaměstnanců. Měsíčně nás to stojí řádově sto tisíc korun," přiznává Miroslav Gregor z pardubického Foxconnu. Od října mohou zaměstnavatelé žádat na úřadech práce o příspěvek na dopravu. "Ten může pokrýt až polovinu nákladů," informuje mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Kateřina Beránková. "O jeho udělení rozhoduje úřad práce v místě, kde je nebo má být zaměstnání vykonáváno," dodává.

O dotaci na dopravu zaměstnanců, kterou lze čerpat z fondu aktivní politiky zaměstnanosti, rozhoduje mimo jiné i procento nezaměstnaných v regionu, kde firma svým lidem dává práci - čím více přesahuje nezaměstnanost průměr, tím je pravděpodobnější, že podnik nějaký příspěvek dostane. Právě z toho však pramení obavy firem, které své lidi zaměstnávají v místě, kde je podprůměrná nezaměstnanost, ale svážejí je z regionů, kde její míra průměr hodně převyšuje.



Například společnost AVX Czech Republic v Lanškrouně denně zajišťuje třem čtvrtinám svých zaměstnanců dopravu ze vzdálenosti do 45 kilometrů. Na Lanškrounsku, kde je průměrná nezaměstnanost, totiž nenašla dostatek pracovní síly. Proto ji sváží ze Šumperska, Zábřehu, Moravské Třebové, Svitav. Míra nezaměstnanosti je v těchto místech nadprůměrná. O příspěvek však musí AVX žádat "svůj" Úřad práce v Ústí nad Orlicí. Dá se předpokládat, že ten dostane vzhledem k průměrné nezaměstnanosti v regionu k dispozici od státu méně peněz než třeba Úřad práce v Šumperku, kde je nezaměstnanost velká. "Záleží na úřadu práce, jak případně zdůvodní požadavek vyššího příspěvku na aktivní politiku zaměstnanosti," říká mluvčí ministerstva práce.1. O poskytnutí příspěvku musí zaměstnavatel úřad práce požádat písemně. Místní příslušnost úřadu práce se řídí místem, ve kterém je nebo má být zaměstnání vykonáváno.2. Příspěvek na dopravu zaměstnanců může čerpat zaměstnavatel, jehož zaměstnanci nemají možnost dopravit se veřejnými prostředky nebo MHD do zaměstnání.3. Zaměstnavatel při podání žádosti prokáže, že v dané oblasti není dostatečně zajištěna doprava (např. doloží jízdní řády příslušné trasy ve vazbě na rozvržení pracovní Při posuzování žádosti úřad práce ověří tyto informace, posoudí přiměřenost navrhované trasy a provede kontrolu, zda zaměstnanci zaměstnavatele mají na uvedené trase své bydliště.4. Výše příspěvku je omezena maximální 50procentní výší vynaložených nákladů. Výjimku tvoří pouze poskytování příspěvku na zvláštní dopravu u osob s těžším zdravotním postižením. V tomto případě úřad práce hradí 100 procent skutečně vynaložených nákladů.5. K žádosti o příspěvek zaměstnavatel potřebuje své identifikační údaje; místo a předmět podnikání; určit druh příspěvku, o který žádá; potvrzení o tom, že žadatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky; nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a podobně.6. Při poskytování příspěvku vychází úřad práce z dokladů prokazujících vynaložené náklady. Zaměstnavatel zajišťující dopravu pro svoje zaměstnance prokáže náklady v rámci svého účetnictví, v případě smluvní dopravy prokáže vynaložené náklady předložením faktury.7. V případě kladného vyřízení žádosti o poskytnutí příspěvku uzavře úřad práce se zaměstnavatelem písemnou dohodu o poskytnutí příspěvku na dopravu.Příspěvek na zapracování - může dostat zaměstnavatel, který přijal uchazeče o zaměstnání, jemuž UP věnuje zvýšenou péči (absolventi, ženy po rodičovské dovolené, zdravotně postižení, lidé nad 50 let). Příspěvek může zaměstnavatel pobírat po dobu tří měsíců a jeho výše může dosahovat až poloviny minimální mzdy.Překlenovací příspěvek - může dostat člověk, který jako uchazeč o zaměstnání vyřešil za pomoci úřadu práce svou nezaměstnanost zahájením samostatné výdělečné činnosti. Příspěvek bude vyplácen po dobu tří měsíců a může dosahovat maximálně poloviny životního minima pro jednotlivce (2050 Kč).Zaměstnavatel může o příspěvek na dopravu zaměstnanců žádat, pokud jeho zaměstnanci nemají možnost dopravit se do práce městskou nebo veřejnou dopravou.