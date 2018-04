Nechte zaměstnance schrupnout si v práci

Nastupujete do prvního zaměstnání, těšíte se na kolegy, pracovní náplň a vhod přijdou i peníze pravidelně na účtu....

Vznikají zcela nové profese. Víte, kdo je může vykonávat?

Nedostatek lidí na trhu práce nutí firmy rychleji investovat do robotizace a umělé inteligence. Do pěti let se tak...