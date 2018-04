Necpěte bankám peníze zbytečně. Radíme, jak ušetřit

Vyberte si správně produktový balíček

Většina bank nabízí širokou škálu takzvaných produktových balíčků, díky nimž získáte možnost využívat řadu služeb "zdarma“. Jde například o kontokorent (možnost čerpat do mínusu), debetní či kreditní platební karty, elektronické bankovnictví, výběry hotovosti z bankomatu a jiné. Právě rozsah těchto služeb, a především jejich využitelnost by měla rozhodovat o tom, který si nakonec vyberete.

Jistě ale není pravda, že se vám musí vyplatit stejný balíček jako sousedovi, který si jej přitom nemůže vynachválit. Koneckonců ani přechodem ze starého balíčku na nový nemusíte ušetřit. Takovým příkladem může být Česká spořitelna se starými balíčkovými konty a novým Osobním účtem ČS. Více se dočtete ZDE.





Jak vybrat správný balíček:

1. nedejte se zlákat bankovní reklamou;

2. uvědomte si, jaké služby chcete a budete využívat;

3. vybírejte až z těch balíčků, které jsou pro vás

skutečně vhodné (cenově a rozsahem služeb).

Kreditní karta je výhodná, ale jen na pár týdnů

Pokud hledáte nějaký záložní zdroj financí, pravděpodobně v bance sáhnete po kontokorentním úvěru, případně po kreditní kartě. Jejich funkce jsou velmi podobné, nicméně kreditní karta skýtá i jednu výhodu, s níž u kontokorentu počítat nelze. Tím je bezúročné období, které zaručí v maximální lhůtě 55 dnů (pohybuje se od 45 do 55 dnů) od první platby kartou čerpání peněz bez jakýchkoliv nákladů. Někde navíc platí i pro výběry hotovosti. Jedinou podmínkou je uhrazení celé dlužné částky do stanoveného termínu, což ovšem klade značné nároky na platební morálku dlužníka.

Jestliže však už dnes víte, že peníze v tomto relativně krátkém období vrátit nedokážete, vyplatí se kombinovat kreditní kartu s kontokorentním úvěrem. Dlužnou částku uhradíte vyčerpáním kontokorentu, což vám umožní maximálně využít bezúročného období na kreditní kartě. Splatnost kontokorentu je 12 měsíců od prvního čerpání a úročení je příznivější než u kreditních karet. Navíc úroky se přepočítávají v závislosti na zůstatku účtu denně. Náklady na vypůjčení peněz jsou tedy nižší, neboť každá došlá platba na běžný účet váš dluh snižuje. Více ZDE.

Kreditní karta Kontokorentní úvěr + bezúročné období

+ kdykoliv k dispozici

- úrok kolem 20 % ročně

- splátky je nutné posílat

- náročná na platební

morálku + kdykoliv k dipozici

+ každý příjem na účet

automaticky splácí dluh

- úrok vyšší než u běžných

spotřebitelských úvěrů -

kolem 16 % ročně

- náročný na platební

morálku

Potřebujeme někde získat dodatečné finanční prostředky. Půjčíme si proto 50 tisíc korun a předpokládáme, že je vrátíme v průběhu následujících tří let. Počítáme s úrokem 12 % ročně. V takovém případě bude splátka 1 661 korun měsíčně (počítáno bez poplatků). Touto částkou bude uhrazen ve stanovené lhůtě celý dluh.

Úvěr na kreditní kartě však vyžaduje nejnižší splátku ve výši 5 % vyčerpané částky měsíčně. V našem případě je tato minimální splátka 2 500 korun měsíčně. Dluh však do tří let nemusí být nutně těmito splátkami doplacen, neboť zůstává neustále otevřený k čerpání. Možné je i bezsankční splacení jednorázové.

Spotřebitelský úvěr – ideální pro dlouhodobé půjčky.

Tomu, kdo si potřebuje půjčit peníze jen na pár měsíců a upřednostňuje přitom možnost pružně úvěr čerpat, se vyplatí kontokorent. Spotřebitelský úvěr by měl naopak zvolit ten, kdo potřebuje peníze na několik let a preferuje vyšší obnos s rychlým, často jednorázovým čerpáním (spotřebitelské úvěry jsou poskytovány obvykle od 20 tisíc korun).

Poplatky za vedení kontokorentu bývají zahrnuty do paušálů za balíčky, stejně jako poplatek za jeho získání. Nezvyšují se tak už náklady na čerpání dluhu. Naopak u spotřebitelského úvěru jsou poměrně vysoké poplatky vstupní - za získání úvěru zaplatíte zpravidla kolem 1 % z výše úvěru, dražší je i vedení úvěrového účtu (obvykle kolem 50 korun měsíčně). Trestána sankcemi bývá rovněž předčasná mimořádná splátka (kolem 4 % z výše mimořádné splátky). To naopak u kontokorentu zcela chybí.



Investice do podílových listů versus spořicí účet

Zbytečně prodělávat ovšem nemusíte jen na špatně vybraných úvěrech či balíčcích služeb. Stejně tak můžete prodělat i v případě špatného rozhodnutí, kam a na jak dlouho své volné peníze uložit.

Víte-li, že své peníze nebudete potřebovat pouze několik měsíců, určitě zapomeňte na investice do podílových fondů či na některý druh investičního životního pojištění. Každý takový produkt především v několika prvních měsících po uzavření smlouvy znamená pro vkladatele ztrátu. Poté, co uložíte své peníze do konkrétního investičního produktu (např. dluhopisového podílového fondu), bude totiž vložená částka snížena o vstupní poplatek. Zejména pak u pojištění jsou také s každým výběrem, tedy i částečným, většinou spojeny ještě poplatky za tento výběr.

Pochopitelně se jako vhodná a především krátkodobá alternativa nabízí řada termínovaných účtů, ty naleznete v nabídce většiny bank. Jsou však obvykle nevýhodné, vaše hospodaření s penězi omezují a neslibují žádné velké zhodnocení. Pokud chcete přeci jen své úspory uložit v bance (bojíte se rizika z investice), v daný moment je nejvýhodnějším spořicím produktem ING Konto s nejvyšším bankou nabízeným úrokem 2,5 % p.a. Peníze přitom zůstávají prakticky volně k dispozici.



Příklad:

Vklad 80 tisíc korun uložíme na 3 roky s ročním výnosem zmíněných 2,5 %. Na konci dohodnutého období bude vložená částka navýšena přibližně o 6 tisíc korun (5 209 korun, tj. po zdanění). Některé podílové fondy (např. dluhopisové) ovšem slibují roční výnos kolem 5 %. Při zachování objemu vkladu by investice vynesla více než 12,5 tisíce korun (12 610 korun).



Pozn.: Ve výpočtech nejsou zohledněna případná daňová zvýhodnění.