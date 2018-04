Nedávejte státní kase víc, než musíte

Novinkou pro vyrovnání se státní pokladnou za loňský rok je možnost odpočtu členských příspěvků odborům až do výše 3 000 korun. A také odčitatelná položka na vyživované dítě do 26 let vzrostla na 25 560 korun. (Částka 25 560 korun se zvyšuje na dvojnásobek, pokud je vyživované dítě držitelem průkazu ZTP-P.)

Někteří rodiče možná nevědí, že mohou tuto odčitatelnou položku uplatnit oba – např. u dvou dětí třeba každý na jedno dítě. Pokud mají jedno dítě, může s odpočty kalkulovat část roku jeden z nich a po zbytek roku druhý. V některých případech se vyplatí propočítat, zda rozložení odčitatelné položky mezi oba rodiče nepomůže optimalizovat (snížit) daně.

Možná vás nenechaly chladnými důsledky tragédie, která postihla koncem roku v podobě tsunami Asii. Pokud jste přispěli na její obnovu nebo poskytli nějaký jiný dar (například na podporu politických stran, sportovních oddílů, nadací, ZOO, bezplatné dárcovství krve či adopce dětí na dálku), i jím lze daně snížit. Hodnota daru může činit maximálně 10 procent ze základu daně, nejméně však dvě procenta z daňového základu nebo 1 000 korun. K daňovému přiznání není potřeba přikládat doklad o tom, že jste dar poskytli, ale případná kontrola ho může chtít vidět.

Úroky z úvěrů na bydlení

Příspěvky na penzijní připojištění

Hodně mohou s daňovým přiznáním a výpočtem daně zamávat úroky z úvěrů na bydlení. A to jak z hypotéky, tak i ze stavebního spoření. „Úroky z úvěru ke stavebnímu spoření, které jste zaplatili v příslušném zdaňovacím období, se odečítají ze základu daně podle stejných pravidel jako úroky z hypotéky. Maximální částka úroků, kterou si může odečíst celá vaše domácnost dohromady za všechny úvěry najednou, činí 300 000 korun,“ upozorňuje Lucie Badová, vedoucí oddělení marketingu Hypo stavební spořitelny.Velká kouzla se dají dělat také se zaplacenými úroky z hypotečního úvěru. „Jestliže je smlouva o hypotéce psána na více osob v jedné domácnosti, například na oba manžele či na druha a družku, uplatní odpočet buď jen jeden ze dvojice nebo každý, a to rovným dílem. Samozřejmě že je lepší, aby celý odpočet uplatňoval ten, jehož příjmy spadají do vyššího daňového pásma,“ radí Jan Kaše, ředitel marketingu eBanky.

I z příspěvků na penzijní připojištění lze vytěžit daňovou úlevu. Částku, kterou posíláte penzijnímu fondu formou příspěvku na penzijní připojištění, je-li vyšší než 500 korun měsíčně, si můžete odečíst z daňového základu, přičemž maximum je 12 000 korun. „Ukládáte-li si na účet u penzijního fondu měsíčně 1500 Kč, což je z hlediska daňových úspor optimální částka, pak si z daňového základu odečtete právě 12 000 korun. Počítají se pouze vaše vlastní příspěvky, ne příspěvky zaměstnavatele,“ vysvětluje Petr Brousil z Penzijního fondu České pojišťovny.

Pojistné na soukromé životní pojištění

Aby bylo možné odečíst zaplacené pojistné z životní pojistky ve výši až 12 000 korun ročně, je potřeba splnit některé podmínky. „Podle zákona musí být výplata pojistného sjednána nejdříve po uplynutí pěti let od podpisu smlouvy a vy zároveň musíte dosáhnout věku 60 let. U pojistné smlouvy s trváním od 5 do 15 let musíte mít pro uplatnění odpočtu pojistnou částku sjednanou alespoň na 40 000 korun a u pojistné smlouvy nad 15 let alespoň na 70 000 korun,“ říká Dita Hejduková, produktová manažerka České pojišťovny.



Originály potřebných dokladů o zaplacených úrocích i příspěvcích, které sníží daňový základ, je třeba k přiznání doložit. Získat byste je měli od banky, stavební spořitelny, penzijního fondu či pojišťovny. Pokud ne, je potřeba je rychle zaurgovat.