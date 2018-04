Nedejte se ošálit minulou výkonností

Po tradičním měsíčním komentáři o nejúspěšnějších fondech dostupných u nás se dnes podíváme také na podílové fondy a sektory, případně regiony, které v poslední době investorům nevynášejí tolik, kolik bychom od nich očekávali. V každém případě však již v úvodu je potřeba zmínit, že fondy zde uvedené v žádném případě nelze považovat za nedobré, nebo za ty, od nichž je třeba dát ruce pryč. Při hodnocení fondů totiž určitě nebereme v potaz jenom jejich momentální výkonnost.

Akciové fondy - volatilita je samozřejmostí

Teď se podívejme na skupinu akciových fondů, v jejichž případě vyznívá situace nejjednoznačněji. Jedenáct z dvanácti nejvíce ztrátových zahraničních akciových fondů za poslední měsíc působí v oborech biotechnologií, výzkumu a diagnostiky, nebo výroby a vývoje zdravotnických potřeb a zařízení. Tyto fondy nesou v názvu většinou označení Bitech, nebo Pharma. Zejména fondy, které investují do akcií biotechnologických společností, jsou v poslední době na výkonnostním „chvostu“ a jen za duben ztratily tři nejhorší fondy více než deset procent (Franklin Biotechnology Discovery –11,14 %, Capital Invest Biotech Stock –11,11 %, ABN Amro Funds - Biotech Fund –10,28 %).

Také domácí zástupce, fond ČPI Farmacie a biotechnologie, zaznamenal v posledním měsíci jednoznačně nejhorší výkonnost z fondů ve statistice Asociace fondů a asset managementu (AFAM).

Ceny akcií tří největších společností v bitech sektoru, Genentech, Amgen Inc. a Genzyme Corporation, které mají v portfoliích fondů velké zastoupení, klesají prakticky od podzimu minulého roku. Od března nastoupily klesající trend také další zástupci sektoru (Gilead Science, Celgene Corporation, apod.).

Přitom v minulém roce se biotechnologiím velmi dařilo; úspěšné zavádění nových produktů, velké pokroky ve výzkumu, nadstandardní příjmy, to všechno hrálo do karet firmám i investorům, kteří se na růstu celého odvětví rádi podíleli. Bohužel, už nejednou jsme se mohli přesvědčit, že akciové trhy jsou nevyzpytatelné a strmý růst (i když podpořen dobrými výsledky společností) nemůže trvat nekonečně. Čtvrt roku trvající korekce na biotech a farmaceutickém sektoru je toho jen důkazem.

Výkonnost zmiňovaných fondů v posledních letech přitom není vůbec špatná. Ve většině případů dokonce překonávají benchmark (index Nasdaq Biotechnology) i průměr konkurence a to jak v měřítku ročním, tak v měřítku trojročním. Z uvedeného plyne jeden známý a často zmiňovaný fakt, že orientování se při výběru fondu jen minulou výkonností není vždy velmi rozumné. Kdyby tak investor před měsícem vybíral některý z fondů podle toho, jak se mu vede v posledních letech, a vybral by právě biotechnologické tituly, asi by dnes nebyl moc spokojený.

Zároveň si ale investoři musí uvědomit, že pokles způsobený korekcí na akciových trzích v jednom měsíci nemusí znamenat, že fond bude klesat donekonečna a po pádu zákonitě přichází růst. Volatilita akciových fondů je sice vyšší, jako je tomu u jiných skupin fondů, ale je to také jeden z důvodů, proč je jejich doporučený investiční horizont pět a více let.

Podílové fondy trvale klesající několik let na trhu prakticky nenajdeme. Buďto totiž po určitém čase manažer fondu přeskupí portfolio (pokud si nechce hledat jiné místo a pokud mu to samozřejmě dovolí vytyčená strategie), nebo společnost může přistoupit ke sloučení fondu s jiným fondem společnosti s úspěšnější bilancí (historie a název zůstanou samozřejmě po úspěšnějším fondu).

Dluhopisy nám radost nedělají

U dluhopisových fondů není zaměření nejhorších fondů tak jednoznačné, jako je tomu u akcií. Mezi domácími fondy jsou na posledních příčkách fondy investující převážně do domácích dluhopisů (Pioneer-obligační fond –1,14 %, IKS Dluhopisový –1,11 %). Dluhopisové fondy celkově nedělají investorům v poslední době mnoho radosti. Souvisí to se zvyšováním úrokových sazeb (ke kterému dochází v USA i v Evropě) a tím pádem poklesem cen dluhopisů.

Největší zklamání v posledních měsících tak investorům přinášejí fondy investující do dluhopisů emitovaných vládami a velkými společnostmi v investičním stupni v Evropě (HSBC Euro Investment Grade Bond – 5,98 %), USA (HSBC US Dollar Investment Grade Bond – 2,86 %) a také fondy investující do mezinárodních dluhopisů bez regionálního zaměření (Capital Invest Global Bond -2,72 %).

Peněžní trh by neměl ztrácet

Ve skupině fondů peněžního trhu se mezi nejhoršími dlouhodobě umisťuje fond ESPA Cash Forint od společnosti Erste Sparinest, vedený v české koruně, který prakticky od začátku roku strmě klesá. Již podle názvu je jasné, že fond investuje především do maďarských nástrojů peněžního trhu. Je důležité poznamenat, že měnové riziko není zajištěno, což může mít v konečném důsledku velký vliv na výkonnost fondu.

Dalším fondem peněžního trhu, který v poslední době neplní úlohu ochrany portfolia, je Uni-Global "Max 3 Roky“ od společnosti Unigeston, vedený ve švýcarském franku. Fond má zápornou výkonnost v měsíčním i ročním měřítku, což je vzhledem k povaze fondů peněžního trhu (krátkodobá investice s velmi malým rizikem ztráty) velmi nepříjemná záležitost.

