Česko je země víkendových nákupů, nepomáhají ani stížnosti politiků

Práce v neděli není pro většinu Čechů žádné tabu. Své o tom vědí hlavně prodavači v obchodech, stejně jako třeba obsluha v barech a restauracích.

U řady evropských sousedů to však běžné není. V Rakousku, Švýcarsku nebo Belgii zavření obchodů dokonce nařizuje sám stát. V neděli si nakoupíte jen u benzinových pump, v malých pekárnách či v obchodech na letištích a nádražích.

Jak jsou omezené nedělní nákupy Belgie: otevřeny jen některé malé obchody s potravinami

Česko: nedělní prodej je povolený

Francie: mohou mít otevřeny jen malé prodejny, supermarkety pouze v některých místech

Itálie: nedělní prodej je povolený

Německo: záleží na spolkové zemi, povolen je hlavně prodej základního zboží např. na pumpách a obce mohou stanovit omezený počet nákupních nedělí

Polsko: zavřeno musí být během 12 svátků v roce, jinak bez omezení

Portugalsko: obchody musí mít zavřeno v noci ze soboty na neděli od půlnoci do šesti ráno

Rakousko: vše zavřeno, vyjma pekařství, pump a obchodů na nádražích a letištích

Španělsko: je určeno osm nákupních nedělí v roce

Švýcarsko: nedělní prodej povolený na nádražích či letištích, jinde zpravidla čtyři nákupní neděle v roce

Velká Británie: obchody do 280 m2 bez omezení, větší mohou mít otevřeno jen šest hodin

Nově by mohlo být zavřeno i v dalších zemích, nedělní pracovní siestu by mohl totiž členským státům Unie nařizovat přímo Brusel.

Bez nedělního nakupování jsme se dříve obešli

Nedělní práci chtějí zakázat křesťanští demokraté v Evropském parlamentu, stejně jako Rada biskupských konferencí EU. Ty poukazují na křesťanskou tradici, která připomíná neděli jako den vzkříšení Ježíte Krista a váže na sebe jedno ze sedmi přikázání o zachování odpočinku.

"Nezužoval bych to jen na křesťanskou otázku. Jde obecně o duševní hygienu. Člověk by mohl čas trávit užitečnějšími věcmi než nakupováním. Když jsme bez nedělního nakupování vydrželi před dvaceti lety, vydrželi bychom to opět," vysvětluje Jan Březina, český europoslanec za KDU-ČSL.

Souhlasí i tuzemští zástupci církve. "Rytmus střídání pracovního dne a svátku nás přirozeně vede k nejpodstatnějším otázkám našeho života. Lidská existence, to nejsou jen dny obstarávání našich potřeb, ale také okamžiky, kdy si uvědomujeme, co znamená být člověkem," dodává k tomu Aleš Pištora z Arcibiskupství pražského.

"Lidé, kteří musí pracovat v neděli, jsou podle Komise biskupských konferencí zemí Evropské unie znevýhodněni ve svých sociálních vztazích, rodinném životě a osobním rozvoji," upozorňuje Pištora.

Podobné omezení přitom už v roce 2004 zkoušeli protlačit poslanci KDU-ČSL. Neúspěšně. I dnes Březina počítá s tím, že prosazení takových myšlenek do reality nebude lehké. "Záleží na tom, jak se k tomu postaví evropská levice. Ta by to mohla podpořit," dodává Jan Březina.

Česko je země víkendových nákupů

V Česku je však podobné omezení spíše nepředstavitelné, a to jak pro obchodníky, politiky, tak pro samotné prodavače. "Už jsem si zvykla, práce na krátký a dlouhý týden včetně neděle mi vyhovuje. Navíc v sobotu a v neděli jsou vyšší tržby než ve všední den, což se pak projeví i na mé odměně," popisuje prodavačka Hana z jednoho pražského obuvnictví. V Česku navíc zákoník práce garantuje za práci v neděli minimálně 10procentní příplatek. Zaměstnanci státní sféry mají nárok na 25 procent průměrného hodinového výdělku navíc.

"Úplné zavření obchodů v neděli je u nás nereálné."

"Z pohledu ochrany práv zaměstnance by se nám to určitě líbilo. Ale na rozdíl třeba od Polska a Slovenska, kde k tomu mají nakročeno, vnímáme, že úplné zavření obchodů v neděli je u nás nereálné. Kulturní kontext je zde odlišný," říká viceprezidentka Odborového svazu pracovníků obchodu Renáta Burianová. "Ale určitou regulaci určitě předkládat budeme," dodává.

To, že lidé v Česku o víkendu nakupují rádi, potvrzuje i personální šéf společnosti Tesco Karel Foltýn. Tesco je největší zaměstnavatel v oboru, když v českých obchodech zaměstnává přes 14 tisíc lidí.

"Podobné snahy omezit svobodné rozhodování by mohly zvláště u Čechů vyvolávat negativní reakce. Naší prioritou je plnit přání zákazníků, vycházet jim vstříc," říká Foltýn. Podle něj je otvírací doba obchodů součástí velkého konkurenčního boje. "Sedmidenní otevírací doba nám dává příležitost pro nová pracovní místa a nepřímo tak podporuje ekonomiku," uzavírá Foltýn.

