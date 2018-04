Nedělejte nudná školení a prezentace, dělejte show

S prezentací je to jako s návštěvou kina nebo sledováním reklamy – nepůsobte na posluchače předváděním techniky, nudných grafů a čísel, ale dopředu si připravte scénář, prostor, kde se akce koná, a druh informace, kterou chcete sdělit. Ujasněte si, co vám má vystoupení přinést – pokud chcete sdělit jen pár nápadů, nemá svolání zaměstnanců smysl. Zabralo by vám to jen pár minut a co se zbývajícím časem?

Zapojte smysly

Pro prezentace jsou vhodné větší prostory – minimálně dvě větší místnosti. Proč? Posluchači totiž, i když je prezentace rozkouskována do dílčích celků, neudrží dlouho pozornost v sedě. Ani kratší přestávky nestačí – je důležité, abyste posluchače zapojili "do procesu" – tzn. ve druhém prostoru mohou ve stoje u flipchartu zapisovat zajímavé poznatky ze školení či si mohou předávat navzájem zkušenosti.

Mějte na paměti, že pokud k posluchačům pouze hovoříte, zůstane jim v paměti pouze 20 % informací, pokud jim ale něco ukážete (instruktážní film), již je to 30 %, u diskuze dokonce 65 %.

Pomůže vtip i citát

Chybou, kterou dělala většina firem, je skutečnost, že přednášející se snaží, aby jeho vystoupení vyznělo co možná nejvážněji. Neuvědomuje si však, že většina vážných vystoupení je také nudných a značně uspávajících. Výsledkem je pak studená atmosféra. Pro odlehčení přednášky přitom stačí málo – používejte přirovnání a příklady, řečnické otázky i otázky do pléna, citáty, lze přidat i vtip.

Pro zapamatování faktů navíc funguje řada fíglů – prezentujete obchodním zástupcům nový kosmetický produkt? Nechte jim nejenom očichat vůni, ale i ohmatat obal. Ať jej i sami vyzkouší na vlastní kůži.

Vystoupení by nemělo být jen o jedné osobě vystupujícího, nechte promluvit nejméně jednoho zaměstnance, nejlépe hvězdu týmu, který má s daným tématem nejvíce zkušeností. Nevadí, že to není profesionální řečník, tím lépe. Vyhne se totiž zbytečným frázím a přejde rovnou "k věci". Navíc jeho příklady jsou přímo z terénu a vyprávění obsahuje řadu praktických rad.

Každá přednáška musí obsahovat diskuzi – časově ji naplánujte nejlépe po obědě. Má to řadu výhod – zatímco hladový člověk má tendenci se hádat, hledat negativa a argumenty proti, po jídle nasadí mnohem smířlivější tón. Je samozřejmě nutné, abyste na tento bod programu zajistili nejen řečníky, ale skutečné experty z firmy. Dotazy mohou být velmi odborné – pokud by účastníci nedostali uspokojivou odpovědět, jistě by si poté o své firmě mysleli své. Nezanedbávejte ani ukončení vystoupení. Účastníkům připomeňte, co jste prezentací chtěli sdělit či docílit.