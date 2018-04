Nedodržování léčebného režimu

Ač se to zdá nelogické nemůžete postihnout zaměstnance za porušení pracovní kázně v době jeho pracovní neschopnosti. Jestliže je totiž v pracovní neschopnosti, pak nepracuje, a proto nemůže porušit pracovní kázeň. Když jste ho přistihl na ulici v dopoledních hodinách, ačkoliv měl povolené vycházky až po 13. hodině, pak zaměstnanec porušoval léčebný režim, a proto jste měl tuto skutečnost oznámit příslušné zdravotní pojišťovně s požadavkem, aby zjednala nápravu a postihla neukázněného zaměstnance. Za porušení režimu mu může být dočasně snížena nebo odňata nemocenská. Má-li takový zaměstnanec rodinné příslušníky, může mu být nemocenské pouze sníženo, a to nejvíce o čtvrtinu. Nemocenské lze snížit nebo odejmout nejdříve ode dne porušení léčebného režimu, a to jen za dobu, za kterou nebylo ještě vyplaceno. Z toho vyplývá, že zaměstnanec měl pravdu, že mu nemůžete pro porušení léčebného režimu dát výpověď. Máte však možnost, a to okamžitě oznámit zjištěnou skutečnost příslušné pojišťovně. Souhlasíme s vámi, že tímto postupem dojde pouze k minimálnímu postihu zaměstnance. Proto je také léčebný režim často porušován, neboť i případný postih přistiženého zaměstnance není tak citelný, aby nebyl kompenzován případným výdělkem, kterého zaměstnanec na "fušce" dosáhne.