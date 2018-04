Nedostala jsem zaplaceno za dovolenou

Zákoník práce rozlišuje dovolenou za kalendářní rok a dovolenou za odpracované dny. Na dovolenou za kalendářní rok (nebo její poměrnou část) má nárok ten zaměstnanec, který odpracoval v běžném kalendářním roce alespoň 60 dnů. Obvyklá (a zároveň nejmenší možná) výměra dovolené za kalendářní rok činí čtyři týdny, u zaměstnanců v neziskové sféře pak činí pět týdnů, rovněž může mít pět týdnů i zaměstnanec v komerční sféře, pokud tak stanoví kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis zaměstnavatele.

Pokud zaměstnanec v kalendářním roce neodpracuje alespoň 60 dnů, nevznikne mu nárok na dovolenou za kalendářní rok (nebo za její poměrnou část). Taková situace může nastat například v případě, když zaměstnanec na začátku kalendářního roku ze zaměstnání odchází nebo je v dlouhodobé pracovní neschopnosti, nebo v případě, jaký nastal ve vašem dotazu. Pak má zaměstnanec nárok na takzvanou dovolenou za odpracované dny. Tato dovolená zaměstnanci náleží za každých 22 odpracovaných dní, a to ve výši jedné dvanáctiny z výměry dovolené za kalendářní rok.

Pro názornost uveďme příklad: zaměstnanec, který odpracuje více než 22 dnů, ale méně než 44 dnů a měl by mít nárok na čtyři týdny dovolené za kalendářní rok, bude mít nárok na jeden a půl dne dovolené za odpracované dny. Kdyby měl mít nárok na pět týdnů dovolené za kalendářní rok, pak by jeho nárok na dovolenou za odpracované dny činil dva dny.

V případě, že by zaměstnanec odpracoval více než 44 dnů, ale méně než 60 dnů, měl by nárok na tři a půl dne dovolené (pokud by jinak měl nárok na čtyři týdny dovolené), nebo na čtyři dny dovolené (pokud by jinak měl nárok na pět týdnů dovolené).

Vznikl vám tedy buď nárok na tři a půl dne, nebo na čtyři dny dovolené, a to v závislosti na tom, jaká by byla vaše dovolená, pokud byste u zaměstnavatele pracovala celý kalendářní rok (zda čtyři, nebo pět týdnů).

Uvádíte, že jste dovolenou nečerpala, a proto by vám zaměstnavatel měl dovolenou proplatit, respektive by vám měl poskytnout náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

Pokud vám náhradu za dovolenou neproplatil, doporučovala bych obrátit se na příslušný inspektorát práce, kontakty najdete na www.suip.cz.