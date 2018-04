Nedostatky v pražských směnárnách

O směně musí dostat klient směnárny doklad

Nákup valut je obchod jako každý jiný - zákazník směnárny by k němu měl dostat doklad. Podle nařízení ČNB by měl obsahovat dané náležitosti (viz box). Jak se ukázalo, téměř všechny testované směnárny opatření ČNB dodržují, a klient má tedy k dispozici všechny údaje o transakci, které může potřebovat. Jedinou „černou ovcí“ byla GE Capital Bank, která na účtence neuvedla své identifikační číslo a adresu pobočky, na které byla transakce provedena.

Jaké nedostatky byly zjištěny u pražských směnáren

Exchange - bez problémů

Chequepoint - neúplné informace o poplatcích, storno transakce nelze provést

Global travel/Inter Change - v pobočce v Rytířské ulici neměli 500 eur, doporučena nám byla pobočka v Železné ulici; storno transakce nelze provést

Eurochange - v pobočce na Jungmannově náměstí neměli žádná eura, v pobočce 28. října měli zase pouze 100 dolarů; storno transakce nelze provést

Obchodně finanční společnost - pobočka neměla v daný moment k dispozici žádné dolary; storno nelze provést, možná až po dohodě se šéfem

UNI Change - storno transakce nelze provést

Česká spořitelna - storno transakce lze provést, ale klient musí přijít v ten samý den, kdy proběhla transakce

Náležitosti dokladu o směně * označení cizí měny, její kurz a množství * cenu služby * částku k výplatě nebo k příjmu v korunách, určenou kurzovní hodnotou, tzn. celkovou sumu, kterou zákazník obdrží * identifikační znaky směnárny * datum a místo vystavení Komerční banka

- přeplněné přepážky, dlouhé

čekání; storno transakce nelze provést

ČSOB - storno transakce nelze provést

HVB Bank - nebylo možné směnit peníze, protože nešlo o klienty HVB Bank a neměli na pobočce založen účet; doporučena výměna v ČSOB

GE Capital Bank - při vydání účtenky se klient musí podepsat; storno transakce nelze provést

Raiffeisenbank - při vydání účtenky se klient musí podepsat; pracovník banky byl zmatený a transakce trvala neuvěřitelně dlouho; storno transakce nelze provést