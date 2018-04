Nedrážděte cholerika červenou košilí

Ne nadarmo se u svatby hovoří o nevinné bílé, někdo se zase dívá na svět přes růžové brýle, jiný je v politice šedá eminence - barvy mají vliv na pocity snad každého člověka. "Barvy člověka určitě ovlivňují. Každý má zkušenost s tím, že to existuje, ale nejsme ještě tak daleko, abychom přesně věděli a změřili, jak to funguje," říká psychoterapeut Aleš Fürst z Jablonce nad Nisou. Podle psychologa Luďka Špačka je vnímání barev velmi individuální. V někom může určitá barva vyvolat agresi, zatímco někdo k ní zůstane netečný. Například zářivě rudá barva se nedoporučuje cholerikům či konfliktním lidem. Působení barev je využíváno v reklamě, na obalech výrobků i v profesním životě. "Třeba horké provozy, slévárny či kuchyně nevyužívají v místnostech červenou, oranžovou a další teplé barvy, ve studených provozech, v mrazírnách zase nebývá modrá, která umocňuje pocit chladu," říká Špaček.



A co oděv do práce?



Co nám říkají barvy? bílá, béžová - důvěra, nevinnost, čistota, dobrota

černá - formálnost, důstojnost, tajemnost

modrá - věrnost, oblíbenost, zdrženlivost, jemnost, klid

hnědá - zemitost, pokora, přátelství

temně rudá - intelektuálnost, autorita, síla, energie

šedá - bez emocí, klid, důstojnost, konzervativnost

zelená (jasná, světlá) - stabilita, růst, zemitost

námořní modř - konzervativnost, autoritativnost, serióznost, oddanost, vyrovnanost

oranžová - vřelost, mladistvost, energie, otevřenost

fialová - síla, záhadnost, formálnost, tichost

červená - síla, pohyb, energie, vřelost, sebevědomí

žlutá - svěžest, novátorství, inteligence

V působení na okolí si pomozte barvami Kreativní, módní

(reklama, módní průmysl)

K základnímu šatníku (oblek či kostým) se vyplatí přidat modrou, světle šedou, případně černou, použijte moderní pastelovou barvu (světle žlutá, vanilka, lososová, lila) a muži výraznější kravatu v módním trendu. Jasné, doplňkové a kontrastní barvy vždy přitahují zrak.



Přátelský, vstřícný, inteligentní

(novinář, PR manažer)

Zajímavé jsou bledě modré a žluté košile. Hnědá barva působí ležérněji a méně autoritativně, přátelštěji. Autoritativní dojem umocní purpurově modrá nebo zelená.



Autoritativní, schopný a úspěšný

(generální ředitel, podnikatel)

Použijte kombinace vysokého kontrastu, studených odstínů. Oblek nejlépe v tmavě modré nebo antracitové barvě, bílou nebo bledě modrou košili a kravatu v jasně nebo sytě červených barvách.



Konzervativní, výkonný

(manažer, administrativní pracovník)

Oblek v námořnické modré nebo šedivé barvě, bílá nebo světle až středně modrá košile. Hlavní barvou u kravat by měla být burgundská nebo modrá. Úroveň kontrastu je nižší, ale zřetelná.

Ať už zvolíme jakékoli barevné ladění oděvu do práce či na pohovor k možnému zaměstnavateli, měli bychom se v dané barvě dobře cítit a měla by nám slušet. V neposlední řadě by pak měla podtrhovat to, co chceme druhým lidem o nás sdělit. "Když se podíváte na manažery, na bankovní úředníky, nikdo z nich si do práce neoblékne třeba zářivě červenou košili a fialové sako. Je to dáno profesním prostředím, v němž se pohybují, a zvyklostmi s ním spojenými. Oblékají se do neutrálních barev, které obecně neruší a budí důvěru," říká psycholog a lektor vzdělávacích kurzů v oblasti obchodní, manažerské a personální psychologie OswaldSchorm. Neutrální barvy jako například šedá nebo námořnická modrá neodvádějí pozornost při jednáních, vypadají profesionálně a jsou vhodným podkladem pro ostatní barvy. Světlejší kombinace jsou méně dynamické a můžeme je použít, chceme-li působit přístupněji a přátelštěji. Výrazný kontrast mezi barvami (bílá a černá, modrá a černá) působí energičtěji a vzbuzuje v lidech více autority. Pozor však, aby se takové oblečení nebilo s kontrastem mezi zbarvením pleti, očí a vlasů.Světlé barvy by měli v oblékání volit lidé, kteří mají mezi barvou pleti, očí a vlasů malý kontrast, to znamená, že vše je světlé, střední nebo tmavé. Kombinovat světlé a střední nebo střední a tmavé barvy mohou spíše zase typy takzvaného středního kontrastu - to znamená, že mezi barvou pleti, očí a vlasů není velký kontrast, obličej jako celek přesto působí výrazně. Vzít si na sebe například velmi světlou košili a kalhoty či sako tmavého odstínu mohou bez obav z vady na kráse lidé, jejichž pleť je téměř bílá a mají tmavé vlasy. Pro tyto lidi je typický vysoký kontrast mezi barvou očí, pleti a vlasů.