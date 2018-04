Neférové praktiky ve spotřebitelských sporech zkrotí nově zákon

Rozhodčí řízení je zcela legální řešení spotřebitelských sporů ve chvíli, kdy obě strany nechtějí jít k běžnému soudu a čekat na jeho rozhodnutí měsíce i několik let. Potíž ale je, že některé firmy doložku o rozhodování spotřebitelských sporů neférově využívaly ve svůj prospěch.

Novela zákona o rozhodčím řízení přináší nová pravidla, která spotřebitele více ochrání. Nejpodstatnější novinky přibližuje právník Štěpán Štarha z advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners.

Firmy už nesmí od dubna schovávat doložky do smluvních podmínek, na co bude mít tedy spotřebitel právo?

Rozhodčí doložka pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv bude muset být sjednána vždy samostatně. Spotřebitel ji musí podepisovat zvlášť a pokud se tak nestane, bude taková rozhodčí doložka neplatná. Firma musí spotřebitele nově před uzavřením doložky také náležitě informovat a vysvětlit, co taková doložka znamená a jaké důsledky z ní mohou plynout.

Jaké informace nesmí v nových rozhodčích doložkách chybět?

Povinně musí obsahovat určité základní náležitosti, mezi které patří například pravdivé, přesné a úplné informace o rozhodci, o odměně pro rozhodce, o předpokládané výši nákladů a například i o místu konání rozhodčího řízení. Novela zákona o rozhodčím řízení tím zcela jistě zvyšuje informovanost spotřebitelů a jejich možnost zodpovědně posoudit, zda rozhodčí řízení chtějí využít či nikoli.

Rozhodcem směl být až dosud prakticky každý, kdo byl plnoletý a bezúhonný. Nakolik se zpřísňují požadavky na výkon této práce?

Velmi výrazně. Oproti současnému právnímu stavu bude muset mít rozhodce ve spotřebitelských sporech vysokoškolské vzdělání v oboru právo. Ministerstvo spravedlnosti navíc povede seznam rozhodců, kteří mohou být rozhodčí doložkou určeni pro rozhodování spotřebitelských sporů. Předpoklady pro zápis do seznamu rozhodců jsou sice formální, nicméně tato změna může vést k vyšší transparentnosti rozhodčího řízení se spotřebiteli.

O co budou muset rozhodci opírat svá rozhodnutí, dochází i zde k nějakým změnám?

Až dosud bylo možné zvolit rozhodování podle zásad spravedlnosti a rozhodce se přitom nemusel řídit právními předpisy na ochranu spotřebitele. Rozhodoval tedy podle svého přesvědčení, co je správné a spravedlivé. Podle zásad spravedlnosti bude možné rozhodovat i nadále. Nicméně, rozhodci budou muset vždy přihlížet k právním předpisům stanoveným na ochranu spotřebitele a spotřebitel tudíž nebude moci být zbaven zvýšené ochrany a svých práv, které mu tyto právní přepisy poskytují. Tato změna vyplývá z pravidel obsažených ve směrnicích na ochranu spotřebitele přijatých Evropskou unií.

Verdikt rozhodce půjde nově zvrátit, v jakých případech?

Rozhodčí nález může nově zrušit soud v případech, kdy rozhodce rozhodne spotřebitelský spor v rozporu s právními předpisy na ochranu spotřebitele a ve zjevném rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem. Ze stejných důvodů bude moci být zastaveno i exekučního řízení.

To je významná novinka.

Určitě ano. Až dosud platilo, že soud nemohl přezkoumávat, zda je rozhodčí nález věcně správný. Rozhodnutí rozhodce bylo bráno jako konečné. I kdyby rozhodce učinil při právním posouzení nějakou chybu, nešlo se obecně proti jeho rozhodnutí odvolat a dosáhnout nápravy. U rozhodčích řízení se spotřebiteli zahájených po 1. dubnu 2012 již bude možné, aby správnost takového nálezu přezkoumal soud a v uvedených případech jej zrušil.

To znamená, že na dříve uzavřené rozhodčí doložky se novela zákona nebude vztahovat?

Nová právní úprava se použije pouze na vztahy vzniklé po 1. dubnu 2012, opačný přístup by ohrožoval právní jistotu. V praxi to znamená, že platnost rozhodčí doložky uzavřené před 1. dubnem 2012 se bude posuzovat podle současné právní úpravy. A stejně tak rozhodčí řízení, které je zahájeno před účinností novely, proběhne podle současného znění zákona, a to i když bude toto řízení skončeno až po 1. dubnu 2012.