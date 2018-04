Nemáte auto v pořádku? Povinné ručení vás neochrání

Limity pojistného plnění u povinného ručení Nový občanský zákoník, který začal platit od roku 2014, výrazně zvýšil možné odškodnění pro oběti dopravních nehod. Řidiči by tak měli vážně uvažovat o tom, že v případě havárie nemusí stačit jen minimální, zákonem stanovený limit pojištění 35 milionů korun na škody na zdraví a 35 milionů korun na majetku.

Nový občanský zákoník umožňuje vysoudit, hlavně za škody na zdraví, daleko vyšší částky, než je limit. V případě vážných dopravních nehod člověk z pojistky musí zaplatit nejen náklady na léčení, ale i náklady spojené se ztrátou na výdělku.

Podle odborníků by tak minimální limit měl činit 50 milionů korun při škodách na zdraví a 50 milionů korun při škodách na majetku. V celkové ceně povinného ručení se toto navýšení přitom neprojeví výrazně.

Povinné ručení s minimálním zákonným limitem na vůz o objemu motoru 1,4, pro osobu ve věku 45 let, která bydlí ve městě velikosti Písku a disponuje maximálním bonusem, vyjde na necelých 1 600 korun ročně. V případě navýšení limitu za škody na majetku a zdraví na dvakrát sto milionů korun, vyjde pojistné na zhruba 1 700 korun ročně.