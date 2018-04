Nehoda v zahraničí. Co teď?

Je třeba rozlišit povinnosti účastníka dopravní nehody obecně od povinností pojištěného v rámci pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Povinnosti řidiče jako účastníka dopravní nehody jsou upraveny v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Povinnosti pojištěného v rámci pojištění odpovědnosti jsou stanoveny v zákoně č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Řidič, který měl účast na dopravní nehodě, má podle zákona řadu povinností. Musí neprodleně zastavit vozidlo, zdržet se požití alkoholického nápoje a jiných návykových látek po nehodě po dobu, do kdy by to bylo na újmu zjištění, zda před jízdou nebo během jízdy požil alkoholický nápoj nebo návykovou látku.

Účastníci dopravní nehody mají povinnost učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v místě dopravní nehody a pokud to vyžadují okolnosti, jsou oprávněni zastavovat jiná vozidla. V případech stanovených uvedeným zákonem musí oznámit nehodu policii. Došlo-li ke zranění, mají poskytnout podle svých schopností první pomoc a k zraněné osobě přivolat zdravotnickou záchrannou službu. Dále musí označit místo dopravní nehody, umožnit obnovení provozu, zejména vozidel hromadné dopravy osob. Musí také neprodleně ohlásit policii poškození pozemní komunikace, obecně prospěšného zařízení nebo životního prostředí, pokud k němu při dopravní nehodě došlo. Na požádání si musí navzájem prokázat svou totožnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě.

V případě, že při dopravní nehodě dojde k usmrcení nebo zranění osob nebo k hmotné škodě převyšující na některém ze zúčastněných vozidel 20 000 Kč, musí nehodu neprodleně ohlásit policii a zdržet se jednání, které by bylo na újmu vyšetření dopravní nehody, zejména nesmí vozidla přemísťovat. V případě, že se situace musí změnit, (například z důvodu zamezení vzniku dalších škod nebo kvůli nutnosti obnovení provozu), pak vyznačit tuto situaci a stopy. Musí také vytrvat na místě dopravní nehody až do příchodu policisty nebo se na místo vrátit neprodleně po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo ohlášení nehody.

J aké mám povinnosti vůči pojišťovně jako účastník dopravní nehody?

Povinnosti pojištěného jako účastníka dopravní nehody vyplývají ze zákona, pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek. Základní povinností pojištěného je bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovně vznik škodné události, předložit k tomu příslušné doklady a v průběhu šetření této události postupovat podle pokynů pojišťovny.

N ehoda v zahraničí

Odjíždím autem do zahraničí na dovolenou a zajímá mne, jak bych měl postupovat v případě, že bych měl v zahraničí dopravní nehodu. Pomůže mi pojišťovna i v těchto případech?

Pokud má vlastník vozidla uzavřeno havarijní pojištění, pak bývá součástí havarijního pojištění u pojistných smluv poskytování asistenční služby, a to v případech pojistné události. Právo na plnění vzniká za podmínek stanovených ve smlouvě a ve všeobecných pojistných podmínkách pojistitele. Oprávněná osoba, kterou je řidič pojištěného vozidla nebo některá z přepravovaných osob, má možnost v takovýchto případech využít telefonní číslo asistenční služby (CORIS, ÚAMK, ABA) po dobu 24 hodin denně po 365 dní v roce. Na základě telefonátu je realizována, poskytována a koordinována okamžitě asistenční služba. Tou se rozumí poskytnutí pomoci v případě, že pojištěné vozidlo bylo postiženo pojistnou událostí, a to ve všech státech Evropy a jen na území Evropy.

Pomoc poskytne asistenční společnost na základě telefonické žádosti oprávněné osoby s možností využít volání na účet volaného. Pomocí se pak rozumí zajištění a úhrada poskytnutých asistenčních služeb spojených se vznikem pojistné události, která postihla pojištěné motorové vozidlo. Zásadně se ale z této služby nehradí náklady na opravu vozidla v zahraničí. Asistenční služba však obvykle zorganizuje zapůjčení peněz.

V případě nehody asistenční služba zajistí a uhradí příjezd silniční služby. Pokud vozidlo není možné opravit na místě, zajistí a uhradí odtah nepojízdného vozidla do nejbližší opravny schopné vozidlo opravit. Pokud je vozidlo více než 8 pracovních hodin po příjezdu do opravny nepojízdné, asistenční služba zajistí a uhradí návrat do místa bydliště nebo pokračování v cestě do jiného místa určení až do vzdálenosti odpovídající vzdálenosti odpovídající vzdálenosti od místa trvalého bydliště, případně zajistí a uhradí náhradní ubytování na dobu nezbytně nutnou, maximálně však na určitý počet dnů a stanovené výše na osobu a den. Asistenční služba se poskytuje zdarma.

V případě dopravní nehody v zahraničí je nutné vždy přivolat policii a vyžádat si policejní protokol o dopravní nehodě. V případě povinného ručení bývá asistenční služba nadstandardní službou, kterou poskytuje pojišťovna klientovi, který se stal viníkem nehody, a z jehož pojištění bude pojišťovna poskytovat náhradu škody poškozenému. Rozsah poskytnutí asistenční služby bývá upraven v pojistné smlouvě nebo bývá její součástí (karta výhod atd.).

P ovinnost hlásit nehodu

Slyšel jsem, že se nemusí hlásit škody při dopravní nehodě policii, pokud škoda není větší než 20 000 Kč. Zaplatí mi v tom případě pojišťovna škodu z povinného ručení?

V § 47 zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích je dopravní nehoda specifikována jako událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu. Rovněž je zde stanoveno, že pokud dojde při dopravní nehodě ke hmotné škodě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech nižší než 20 000 Kč, jsou účastníci nehody povinni ohlásit tuto nehodu policistovi, jestliže se nedohodnou na zavinění nebo byla-li hmotná škoda způsobena na majetku třetí osoby.