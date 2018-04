Nehřešte nebo začněte šetřit, od dubna výrazně vzrostou pokuty

Víkend jako každý jiný. V pátek rychle z práce do auta a hurá na chalupu. Že po dálnici jezdíte jen kousek, a navíc jste se tam s policistou ještě nesetkali, takže nemá cenu si obstarávat dálniční známku? Smůla, zrovna tentokrát to nevyšlo: kontrolují a pokuta nemusí být malá - až 15 tisíc korun. I tak by mohl vypadat katastrofický začátek hned prvního povelikonočního víkendu. Pokuta za chybějící dálniční známku nemusí být jediná, o další by se mohl postarat obecní úřad, pokud byste například pálením odpadků znečišťovali životní prostředí.

Přestože novela přestupkového zákona začne platit 1. dubna, o apríl nejde, což nejcitelněji poznají zejména řidiči. Za dopravní přohřešky zaplatí víc peněz, rozšířil se také počet trestaných přestupků. „Dosud byl postih nedostatečný, takže mnozí hříšníci raději zaplatili pokutu, než aby se přestupku nedopustili. Navíc vymáhání pokut stálo mnohdy víc peněz než byla sama pokuta,“ uvádí Jiří Hájek z ministerstva vnitra.

Změny nastanou i v přestupcích, které řeší úřady. Například nově se zavádí pokuta za poskytnutí či přijmutí občanského průkazu jako zástavy a na 5000 korun se zvyšuje sazba za úmyslné zničení či poškození osobních dokladů.

Jak uvedli na městském úřadě ve Vamberku, nejčastěji řeší problémy soužití, například domácností v panelových domech, či rodinné problémy (násilí v opilosti). Poměrně časté jsou také krádeže a ničení majetku. Menší problémy tu mají například s přestupky majitelů psů. Pokuty zatím nepřesáhly v jednotlivých případech dva tisíce korun, spíše se pohybují okolo 500 až jednoho tisíce korun. Přesto někdy bývá velký problém pokutu z hříšníka dostat.

Úředníci nemusí a většinou ani nevyužívají při stanovení pokuty její maximální hranici, proto se může stát, že za stejný přestupek byste zaplatili v každém městě jinak. Na tom se nic nemění ani po 1. dubnu. Novela zákona stanovuje jen maximální hranici finančního postihu za přestupek. „Výše pokut může být za stejný přestupek u nás rozdílná než v jiném místě, protože ji stanovují úřady individuálně,“ potvrzuje vedoucí odboru evidence obyvatel a osobních dokladů městské části Prahy 6 Jana Janoutová.

Naděje řidičů, kteří nereflektovali na psaníčka policie za stěrači o spáchaném přestupku v domnění, že se policie k projednání jejich přestupku včas nedostane a uniknou pokutě, mohou trvat. Lhůta pro projednání přestupku zůstává stále jeden rok od chvíle, kdy se příslušný orgán o přestupku dozvěděl, a nesmí přesáhnout dva roky od doby, kdy k němu došlo. Neplatí však pro přestupky, u nichž má policie podezření, že by mohly přerůst v trestný čin.

Jak se pokuta platí? Do konce března vám může například policista uložit za dopravní přestupek blokovou pokutu až dva tisíce korun. Novela tuto hranici posunuje na pět tisíc korun. Tím, že zaplatíte na místě, uznáváte svůj přestupek a problém je vyřešen. U vyšších pokut zahájí příslušný úřad správní řízení a vydá o výši pokuty a lhůtě k jejímu zaplacení výkon rozhodnutí. Do patnácti dnů je možné se proti němu odvolat.

Kolik jste zaplatili v loňském roce za různé pokuty? Motivují Vás tyto pokuty k tomu, abyste se v budoucnu nežádoucího chování vyvarovali?