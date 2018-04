Máte tip na absurdní bankovní poplatek? Nominujte ho

„Letošní jubilejní ročník bude opravdu výjimečný. Klienti bank svým hlasováním zakončí dekádu diskuse o bankovních poplatcích v České republice. Jsem rád, že se dnes těžiště debaty rozšířilo o důležitou oblast finanční gramotnosti. Hlasování o absurdních poplatcích je viditelnou aktivitou, ale u té by to nemělo skončit,“ říká majitel serveru Bankovní poplatky.com Patrik Nacher.

Z loňského ročníku se v anketě objeví automaticky devět nejabsurdnějších poplatků, mimo vítěze. Do konce listopadu pak mohou lidé nominovat další poplatky, a to do celkového počtu 15 bankovních poplatků, o kterých se pak bude hlasovat od 1. prosince.

A zapojit se můžete i vy. Stačí si vzpomenout na poplatek, který vám opravdu leží v žaludku a napsat ho do konce listopadu zde. Že má anketa smysl, dokazuje fakt, že již několik vítězných absurdit banky zrušily.

Tyto poplatky už budou v anketě z loňska:

poplatek za výpis z účtu zaslaný elektronickou cestou

poplatek za autorizační SMS

výše poplatku za vklad na účet na přepážce třetí osobou

poplatek za zadání příkazu či změny trvalého příkazu přes internetbanking

poplatek za dotaz úřední osoby

poplatek za účetní položku

poplatek za vedení kontokorentu i v době nečerpání služby

poplatek za vedení účtu zemřelého klienta (po dobu dědického řízení)

poplatek za neuskutečněnou platbu (například nepřijatý příkaz přes sběrný box)

Harmonogram ankety do 30. 11. 2014 : nominace

: nominace 1. 12. - 31. 1. 2015 :

1. kolo hlasování

: 1. kolo hlasování 1. 2. - 28. 2. 2015 : Finálové kolo hlasování (5 poplatků)

: Finálové kolo hlasování (5 poplatků) 1. 2. 2015 : Vyhlášení výsledků průzkumu společnosti SANEP

: Vyhlášení výsledků průzkumu společnosti SANEP 1. 3. 2015: Vyhlášení nejabsurdnějšího bankovního poplatku pro rok 2014

„Vzhledem k objektivitě hlasování bude omezen počet PC v rámci jedné IP adresy na 20,“ upozorňuje Patrik Nacher.

A také upozorňuje, že vítězové anket z předchozích ročníků 2005 až 2013, nominováni nebudou.

Jsou to: poplatek za příchozí platbu, poplatek za výběr z bankomatu vlastní banky, poplatek za vedení běžného účtu, poplatek za nadměrný vklad, poplatek za vklad na přepážce na vlastní účet, poplatek za výběr na přepážce z vlastního účtu, poplatek za předčasně splacený úvěr, poplatek za zjištění zůstatku přes bankomat a poplatek za vedení účtu k hypotečnímu, spotřebitelskému úvěru nebo úvěru u stavebního spoření.

Takže ty už nepište. Je to proto, aby „dostaly šanci“ také další nepochopitelné a absurdní poplatky.