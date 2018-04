Nejabsurdnější bankovní poplatek je za vklad na přepážce, ukázala anketa

Poplatek za vklad na přepážce na vlastní účet rozčiluje necelých 45 procent hlasujících, což je 11 516 lidí. Za druhý nejabsurdnější poplatek hlasující zvolili platbu za připsaný úrok, ta získala 5 245 hlasů. Třetí místo v anketě získal poplatek za výpis odeslaný elektronickou cestou s 3 156 hlasy.

Slovákům vadí podobné poplatky jako Čechům. Podle našich sousedů jsou první dvě místa naprosto stejná. Na třetím místě však spolu do poslední minuty hlasování sváděly souboj poplatky za výpis odeslaný elektronickou poštou a za zjištění zůstatku přes bankomat. Nakonec oba poplatky získaly stejný počet hlasů.

Letošní vítěz zas takovým překvapením nebyl. V minulém ročníku totiž skončil na druhém místě.

"Klienti vědí, že hotovostní operace jsou nejdražší bankovní služby a banky je výrazně zpoplatňují. Na straně druhé jde v tomto případě o poplatek ze stejné skupiny, kde se zpoplatňuje příjem peněz na účet," říká Patrik Nacher organizátor ankety a provozovatel serveru bankovnipoplatky.com.

Ovšem například poplatek za vklad na účet třetí osobou letos nebyl ani nominován a před dvěma roky naprosto propadl. "Přitom je to podobná služba a poplatek mnohem vyšší. Ukazuje se, že klientům jde opravdu spíše o princip než o výši samotného poplatku," dodává Nacher.

Výsledky za rok 2009 Česká republika

1.místo Poplatek za vklad na přepážce 44,31 %

2.místo Poplatek za připsání úroku 20,23 %

3.místo Poplatek za výpis odeslaný elektronickou poštou 12,08 % Slovenská republika

1.místo Poplatek za vklad na přepážce 44 %

2.místo Poplatek za připsání úroku 17,47 %

3.místo Poplatek za zjištění zůstatku přes bankomat a Poplatek za výpis odeslaný elektronickou poštou 15,58 % Zdroj: bankovnipoplatky.com

Banky se snaží některé poplatky rušit, ale někdy i nejabsurdnější poplatky nově zavádějí (viz předchozí článek o zvyšování poplatků). V loňském roce zavedla poplatek za vklad v hotovosti například banka Waldviertler Sparkasse von 1842 (WSPK). Přitom v roce 2008 tato platba skončila na druhém místě.

Ale anketa má i pozitivní výsledky. "Každý rok minimálně jedna banka zruší jeden z absurdních bankovních poplatků. Asi největší úspěch zaznamenal hned první vítězný poplatek - za příchozí platbu, který těsně po vyhlášení zrušily tři banky," vzpomíná Nacher.

"Za zbytečné poplatky považuji ty, které jsou za základní bankovní služby, bez kterých by účet v bance neměl smysl. Dále pak za služby, které si klient v zásadě ovládá sám (platby přes internetbanking apod.). Vůbec by mi nevadily poplatky za sofistikované služby, jako je poradenství, investiční bankovnictví, kreditní karty atd. A dál bych klidně navýšil takzvané sankční poplatky za nezodpovědné chování klientů," dodává Nacher.

Vítězové ze všech ročníků ankety Rok Poplatek 2005 za příchozí platbu 2006 za výběr hotovosti z vlastního bankomatu 2007 za vedení běžného účtu 2008 poplatek za nadměrný vklad 2009 poplatek za vklad na přepážce na vlastní účet 2010 poplatek za výběr na přepážce z vlastního účtu Zdroj: bankovnipoplatky.com

Bankovní poplatky, které považují za nepodivnější, mohli klienti tuzemských bank nominovat během listopadu. Automaticky do dalšího kola navíc postupovalo devět poplatků, které se umístily na předních místech v loňském roce.

Od prvního prosince do konce roku probíhalo první kolo hlasování a od ledna do 28. února se o vítězi rozhodovalo mezi pěti poplatky. Do užšího výběru se dostaly poplatky za vklad na přepážce, za připsání úroku, za výpis z účtu zaslaný elektronickou cestou, za zjištění zůstatku přes bankomat a za předčasně splacený úvěr.