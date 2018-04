Nejbližší příbuzní daň z nabytého majetku platit nebudou

Daňovou povinnost má nejenom dědic majetku, ale i ten, kdo má právo na výplatu svého dědického podílu od ostatních spoludědiců. Například jeden syn zdědí dům, který si nechá, a vyplatí polovinu ceny bratrovi. I bratr musí podat daňové přiznání, přestože třeba ještě peníze nemá.

Většina dědiců daň platit nebude

Daňové skupiny podle zákona o dani dědické jsou jen tři a dvě z nich daň neplatí. Seskupení příbuzných je přitom jiné než ve skupinách dědických.

Například snacha není pokrevní příbuzná. Dědit bude pouze tehdy, když bude žít s tchyní (která zemře) ve společné domácnosti. Když se to stane, podle daňového zákona příbuznou je, a tak nebude muset platit daň.

Od letošního roku totiž platí, že příbuzní zařazení do prvních dvou daňových skupin jsou od placení daně dědické osvobozeni. Do té doby se tato úleva týkala jen příbuzných v řadě přímé (rodiče – děti – vnuci) a manželů.

Dědickou daň bude platit třeba člověk, který se zemřelým žil ve společné domácnosti a není s ním nijak příbuzný. Stejně tak třeba dětský domov nebo zvířecí útulek, kterému odkázal zemřelý majetek v závěti.

Koho se týká 1. skupina: příbuzní v řadě přímé (děti, vnuci), manželé – neplatí dědickou daň 2. skupina – příbuzní v řadě pobočné (sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety), manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které se zemřelým žily nejméně po dobu jednoho roku před smrtí ve společné domácnosti a které pečovaly o společnou domácnost nebo na zemřelého byly odkázány výživou – neplatí dědickou daň 3. skupina – ostatní fyzické a právnické osoby – platí dědickou daň

Daňové přiznání nemusí podat všichni



Pokud patříte do prvních dvou skupin a na soudním vyjádření o dědictví je uveden váš příbuzenský poměr, nemusíte od letošního roku už ani podávat daňové přiznání. Kdo v rozsudku příbuzenský vztah nemá, podat daňové přiznání k dani dědické však musí. A to do 30 dnů od pravomocného rozhodnutí o dědictví. Finanční úřad se totiž o všech změnách majitelů dozví. Formulář vám dají na finančním úřadě, nebo si ho můžete stáhnout z internetu České daňové správy http://cds.mfcr.cz/ v sekci daňové tiskopisy. Je modrý a je stejný i pro daň darovací.

Vyplníte jej, nezapomeňte na kolonku příbuzenský poměr, ta je důležitá pro možnost osvobození od placení. Pak vyčíslíte veškerý majetek, který jste zdědili. Majetek snížíte o dluhy, osvobozený majetek (například osobní věci zemřelého a peníze na účtech do 20 000 korun), náklady na pohřeb a odměnu notáři.

Daň počítat sami nemusíte, finanční úřad to za vás udělá a pošle vám platební výměr. Takže se po tom všem vyplňování pravděpodobně dozvíte, že jste od daně osvobozeni.

Kdo daň platí, zaplatí od 3,5 procenta hodnoty nabytého majetku při dědictví do jednoho milionu až po 20 procent z majetku nad 50 milionů. Peníze je třeba zaplatit do 30 dnů.

Pokud byste měli pocit, že úřad daň vyměřil špatně, nezapočetl třeba osvobozené částky či si spletl váš příbuzenský vztah, můžete se proti jeho rozhodnutí do 30 dnů odvolat.