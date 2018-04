Nejčastěji kladené otázky související s bydlením a jeho financováním

Problematika bydlení a zejména jeho financováni je poměrně komplikovaná záležitost a najít ideální řešení v oblasti výběru nemovitosti a jejího financování je velmi obtížné. Právě z tohoto důvodu jsme pro naše čtenáře připravili odpovědi na nejčastěji kladené otázky.

Otázka: Lze použít úvěr ze stavebního spoření i k nákupu nemovitosti za jeden milión nebo na to si musím vzít hypotéku?

Úvěr ze stavebního spoření nemá stanovenou horní hranici, takže v tom nevidím žádnou překážku. Chcete-li si však vzít úvěr ze stavebního spoření, tak musíte tento předpoklad také zohlednit ve smlouvě uzavřené se stavební spořitelnou. Tím mám na mysli to, že si musíte stanovit cílovou částku rovnou jednomu miliónu.

Po splnění všech podmínek pro přidělení úvěru ze stavebního spoření (min. 2 roky spoření, uspořená částka musí činit přinejmenším 40 procent, dosažení hodnotícího čísla) získáte úvěr ve výši jednoho miliónu, který můžete použít na financování nemovitosti stejné hodnoty.

Otázka: Mám v úmyslu koupit starší byt za 820 tisíc. jak vysokou můžu dostat maximálně hypotéku?

Výše hypotéky se odvíjí od odhadní ceny zástavy. Pokud bude hypotéka zajištěna tímto pořizovaným bytem, pak získáte úvěr na 70 procent jeho hodnoty (574 tisíc). Zbývajících 30 procent pořizovací ceny vaší nemovitosti budete muset zaplatit prostřednictvím jiných prostředků (vlastní úspory, doplňkový úvěr, úvěr ze stavebního spoření atd.).

Pokud ovšem máte možnost umístit jinou než pořizovanou nemovitost do zástavy, pak se výše úvěru bude odvíjet od její odhadní ceny. V případě, že by byla oceněna na 1 173 000 Kč a vyšší, pak získáte hypotéku na kompletní profinancování vyhlédnuté nemovitosti. Při určování výše hypotéky tedy platí jednoduché pravidlo: Výše úvěru může činit maximálně 70 procent hodnoty zastavené nemovitosti.

Otázka: Lze využít více úvěrů ze stavebního spoření na jeden investiční záměr?

Tato možnost samozřejmě existuje a její realizace znamená maximální možné využití státní podpory. Ve fázi spoření je na každou smlouvu čerpán státní příspěvek a potom si každý účastník vezme výhodný úvěr ze stavebního spoření. Prostředky získané z úvěrů (sazby mezi 5 a 6 procenty) budou použity na pořízení vyhlédnuté nemovitosti.

Souběžné využití více smluv je výhodnější než uzavření jedné smlouvy s vysokou cílovou částkou a následné čerpání úvěru, neboť státní podpora je vázána na rodné číslo účastníka spoření.

Otázka: Lze čerpat úvěr ze stavebního spoření i na smlouvu uzavřenou zákonným zástupcem na rodné číslo nezletilé osoby?

Ve většině případů ano. Situace ovšem je poněkud komplikovaná. Je logické, že zadlužovat nezletilou osobu je velmi neobvyklé a zároveň do určité míry i neetické.

Tento problém se nejčastěji řeší v případech, kdy rodiče mají na své děti uzavřené smlouvy a chtějí si na ně vzít úvěr. V těchto případech by čerpání úvěru na nezletilou osobu měl schválit soud.

Otázka: Mám nárok na státní příspěvek k hypotéce při koupi bytu v nově zrekonstruovaném panelovém domě?

V takovém případě na čerpání státního příspěvku k hypotečním úvěrům nemáte. Podle zákona 244/1995 o poskytování státního příspěvku k hypotékám je tato forma státní podpory účelově vázána na vznik nové bytové jednotky. Tato podmínka není ve vašem případě splněna, neboť se jednalo o rekonstrukci panelového bytu.

Předpokládám, že i před zahájením rekonstrukce byla tato bytová jednotka využívána k bydlení. Z toho důvodu na státní příspěvek nárok nemáte.

Otázka: Podporuje stát (kromě poskytování státního příspěvku) hypotéky ještě jiným způsobem?

Ano. Lidé splácející hypoteční úvěr mají možnost si snížit daňový základ o úroky z úvěru. Za jedno fiskální období si mohou odečíst maximálně 300 tisíc.

To je však velmi velkorysá hranice a zaplatit na úrocích více než 300 tisíc za rok je třeba jen v případě pořízení velmi honosné a tudíž drahé nemovitosti.

Na daňovou formu státní podpory se dost často zapomíná navzdory tomu, že může za rok znamenat úsporu v určitých případech i několik desítek tisíc korun. Výše daňové úspory samozřejmě závisí na mnoha faktorech (daňové pásmo poplatníka atd.).

Otázka: Kdy je možné nejdříve získat úvěr ze stavebního spoření

Nejrychlejší možná doba pro získání řádného úvěru ze stavebního spoření jsou dva roky. Tuto podmínku upravuje zákon o stavebním spoření a jiná možnost než po dvou letech od akceptace smlouvy stavební spořitelnou pro získání úvěru ze stavebního spoření není.

Kromě této podmínky je však třeba splnit i další kritéria jako je dosažení hodnotícího čísla a naspoření minimálně 40 procent cílové částky.

Otázka: Jak dlouho trvá vyřízení hypotéky?

To spíše záleží na rychlosti žadatele, jak je schopen předložit hypoteční bankou požadované podklady. v zásadě se jedná o doklady osvědčující bonitu žadatele a zároveň dokladující nemovitost.

v případě, že hypoteční banka obdrží všechny potřebné dokumenty, pak je to otázka v průměru jednoho až dvou týdnů. Některé hypoteční banky nabízejí takzvané expresní zpracování hypotéky, které trvá skutečně pouze několik dnů.

Otázka: Je žadatel o hypotéku omezen věkem?

V podstatě ano, neboť hypotéka má chyrakter dlouhodobého produktu. Hypoteční banky se snaží minimalizovat riziko základním pravidlem spočívající v tom, že člověk splácející hypotéku by měl být po celou dobu splácení v produktivním věku.

Velmi mnoho hypoték má splatnost dvacet let a je vcelku logické, že hypoteční banky mají obavu přidělovat hypotéky s touto dobou splatnosti lidem starším čtyřiceti let. Na druhou stranu hypoteční banky posuzují každý případ individuálně a nelze tedy tvrdit, že v tomto případě nemá člověk starší čtyřiceti let na hypotéku nárok.

Otázka: Musí být hypotéka zajištěna vždy nemovitostí?

Zajištění hypotečních úvěrů prostřednictvím nemovitosti je považováno z pohledu věřitele za pravděpodobně nejlepší formu. Co se týče hypoték, tak ty musí být vždy zajištěny zástavním právem k nemovitosti bez ohledu na výši úvěru.

Úvěry ze stavebního spoření jsou zajištěny zástavním právem k nemovitostem pouze jde-li o úvěry většího charakteru. U úvěrů ze stavebního spoření střední výše se nejčastěji používá forma ručení. U menších úvěrů nemusí být vyžadováno žádné zajištění, ale to se týká skutečně pouze malých částek.

Otázka: Jaké doklady hypoteční banky vyžadují?

Existují tři skupiny dokladů, které klient musí hypoteční bance předložit.

V první řadě jde o doklady týkající se prověření osobních údajů žadatele. Hypoteční banka prověřuje totožnost klienta na základě občanského průkazu. Určitě bude také požadovat , aby klienti prokázali své příbuzenské vztahy. To se týká případů, kdy o úvěr žádají společně manželé nebo rodiče a děti.

Druhou skupinu dokladů tvoří dokumenty vztahující se k otestování bonity žadatele.

Je-li klient zaměstnanec je prokazování jeho příjmů jednodušší. Banka po něm bude vyžadovat potvrzení o výši pracovního příjmu ze závislé činnosti. To mu v drtivé většině případů vystaví v účtárně.

V případě, že je klient podnikatel, pak bude hypoteční banka požadovat daňová přiznání (zpravidla za poslední dva roky) a pravděpodobně také živnostenské oprávnění.

Otázka: Mají na získání hypotéky větší šanci podnikatelé nebo zaměstnanci?

Nedá se říct, že by nějaká z těchto skupin měla být ze strany bank nějak preferována. Vše se točí kolem bonity žadatele, která je spojena s jeho příjmy. Velmi často se stává, že podnikatelé ve snaze snížení svých daňových povinností si nevědomky podkopávají šanci získat úvěr. Hypoteční banka posuzuje jeho bonitu podle daňového přiznání a pokud vykazuje ztrátu či řekněme minimální zisk, pak je logické, že na hypotéku nedosáhne.

Podnikatelské prostředí jako celek je navíc mnohem více turbulentní a v současné době úspěšný podnikatelem jím nemusí být za deset let. Z tohoto důvodu jsou při posuzování žádostí o úvěr ze strany podnikatelů hypoteční banky poněkud opatrnější než u zaměstnanců.