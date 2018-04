Deset nejčastějších chyb, které dělají čeští manažeři

1. Nepoužívají manažerské dovednosti

Mezi hlavní manažerské dovednosti patří motivace, delegování úkolů, vedení, plánování a naslouchání. Existuje však velká skupina manažerů, kteří je vůbec neumějí využívat. Častou chybou je, že vedoucí mají pocit, že zaměstnanci nejsou dostatečně kompetentní a úkoly nezvládnou.

2. Nejdou příkladem

Je důležité, aby manažeři šli podřízeným příkladem, ať už jde o včasné příchody do práce, firemní dress-code, plnění úkolů, nebo dodržování termínů. Zde by se hodilo rčení, že není dobré kázat vodu a pít víno.

3. Neumějí ocenit práci a poděkovat za ni

Všichni zaměstnanci se asi shodnou na tom, že je příjemné, když se jim dostane uznání za odvedenou práci nebo úspěšně dokončený projekt. Ano, dostávají samozřejmě mzdu nebo plat a případná bonusová finanční odměna se určitě hodí, ale prosté poděkování má nesmírnou váhu a motivuje.

4. Používají nevhodné formulace, kritizují veřejně

Nikdo nemá rád kritiku, proto je důležité, aby manažer zvolil vhodný způsob a správnou formulaci. Právě to, jakým způsobem negativně hodnotí podřízené, patří mezi nejslabší místa českých manažerů. Důležité je řešit celou záležitost v soukromí mezi čtyřma očima, nikoliv veřejně před kolegy.

5. Neznají své podřízené

Není třeba, aby každý manažer znal datum narozenin každého svého podřízeného nebo si pamatoval jména jeho dětí, ač by to bylo jistě hezké. Vedoucí by se měl snažit poznat své lidi po osobní stránce, a tedy také vědět, co koho motivuje a jak koho řídit.

6. Nejsou kvalifikovaní

Manažera by měli jeho podřízení vnímat jako autoritu, člověka, který je znalcem v oboru a dokáže být ostatním rádcem.

7. Nemají na své pracovníky čas

Šéf by si měl na své podřízené udělat čas, pokud potřebují něco řešit (nebo se o to alespoň snažit).

8. Neumějí jasně nastavit pravidla nebo cíle

K obvyklým manažerským chybám, které snižují motivaci zaměstnanců, patří nejasně nastavená, nebo neustále se měnící pravidla a cíle, jichž je třeba dosáhnout.

9. Nedávají zpětnou vazbu

Pro motivaci a udržení dobrého pracovního výkonu je důležité vědět, zda je manažer spokojen s odvedenou prací. I negativní zpětná vazba ve formě konstruktivní kritiky je lepší než žádná. Dnes už je poměrně běžné, že se ve firmách v různých intervalech konají hodnotící pohovory. Ty pomohou odhalit i nespokojenost podřízených a zabránit tomu, že je firma ztratí.

10. Odmítají odpovědnost za podřízené

Dávat před nadřízeným vinu za nesplnění úkolů svým podřízeným je velmi neprofesionální a hlavně to vede k tomu, že se manažer stává nedůvěryhodným a ztrácí respekt před svým týmem.