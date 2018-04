Pět nejčastějších chyb, které hrozí, když auto mění majitele

Česká kancelář pojistitelů v posledních čtyřech letech zaregistrovala celkem 350 tisíc takových případů.

1. chyba Pojištění sjednám až po zápisu do registru

"Nejčastější chybou je domněnka majitele, že se stává novým vlastníkem teprve, když je zapsán ve velkém technickém průkazu," upozorňuje Jakub Hradec, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů.

To je však velký omyl, majitelem se stáváte již v okamžiku uzavření kupní smlouvy. A tím pádem musíte počítat s tím, že k tomuto datu také bývalý majitel zruší povinné ručení. Nejenom, že nechce platit za vozidlo, které mu již nepatří, ale také nechce nést odpovědnost za to, že nový majitel způsobí nějakou nehodu.

Je tedy na novém majiteli, aby si na vozidlo ihned sjednal pojištění nové. Když to neudělá, hrozí mu pokuta od Kanceláře pojistitelů. Počítá se za každý den "nepojištění" od 20 do 300 korun, a tak třeba za dva týdny bez povinného ručení zaplatí vlastník provozovaného osobního automobilu s objemem válců motoru do 1 850 kubíků příspěvek nepojištěných do garančního fondu ve výši téměř 900 korun.

K tomu pak mohou ještě přidat správní orgány pokutu za provozování vozidla bez povinného ručení od pěti do 40 tisíc korun, a pokud řidič nepředloží při silniční kontrole policii zelenou kartu, může dostat pokutu od 1 500 do tří tisíc.

2. chyba Nemám auto přepsané, neručím za škodu

Pokud řidič způsobí dopravní nehodu v době, kdy se s novým nepojištěným vozidlem teprve seznamuje, pak je náhrada za škodu vymáhána právě na něm.

Zapamatujte si Provozované auto nesmí být nepojištěné ani den.

Povinné ručení je nutné sjednat k datu, kdy se stanete vlastníkem vozu (uvedenému v kupní smlouvě).

Nespoléhejte na pojištění prodávajícího. Pokud ho zruší, vám vznikne nepojištěné období.

Nečekejte až na přehlášení v registru vozidel a sjednejte si povinné ručení hned.

Povinné ručení si sjednáte i přes internet a telefon. Platí pak od data, které je uvedeno ve smlouvě.

Zkontrolujte si, od kdy vám platí. Odkazovat se na zprostředkovatele, který smlouvu špatně vyplnil, vám při nehodě nepojištěným vozidlem nepomůže.

Auto musí být pojištěné, i pokud ho předáte k prodeji do bazaru nebo na opravu do servisu. Pokud ho neplánujete po delší dobu provozovat, uložte SPZ do depozita na registru vozidel a dočasně ho odhlaste.

Pojistit se nikdy nelze zpětně na již proběhlé období.

V praxi může jít o desítky až stovky tisíc korun, u velkých škod na zdraví i miliony.

Příklad: Nový vlastník nákladního vozidla převážel nepojištěný automobil přes celou republiku. Když mu přišla výzva k úhradě příspěvku nepojištěných, argumentoval tím, že se chtěl pojistit zpětně, protože v době zakoupení automobilu neměl k dispozici velký technický průkaz a všechny informace o vozidle.

Tady neobstojí ani jeden argument. Pojišťovny žádné "zpětné" pojištění neumožňují a k uzavření pojištění velký techničák nepotřebujete.

"Při sjednání nového povinného ručení je třeba pro určení jeho výše zadat parametry, které ovlivňují cenu jako je: objem, výkon, stáří vozidla apod. Dále je nutné pro jednoznačnou identifikaci uvést VIN kód. Ostatní údaje jako je SPZ či číslo technického průkazu lze doplnit až později, když je vozidlo registrováno a průkaz byl vydaný. Dodatečné údaje pak nahlásíte přímo dané pojišťovně," vysvětluje Tomáš Suchý z portálu FINmarket.cz.

"Nepojištěný viník nehody často argumentuje tím, že původní majitel ještě vozidlo neodhlásil (je tedy stále majitel), nebo že zaměstnanec pojišťovny do smlouvy uvedl špatné datum začátku pojištění," uvádí další výmluvy majitelů nepojištěných vozidel Jakub Hradec a dodává, že ve všech těchto případech nese odpovědnost za škody způsobené nepojištěným vozidlem přímo jeho vlastník.

3. chyba Auto stojí v bazaru, pojištění už nemusím platit

Další situace, kdy může vzniknout takzvané nepojištěné období, je u vozidla, které čeká na kupce v bazaru.

Příklad: Muž předal své vozidlo k prodeji do autobazaru a při výročí pojistné smlouvy již neuhradil pojistné na další období. Pojištění pak po určité době zaniklo. Když obdržel výzvu na zaplacení, nereagoval, protože přece auto už nepoužíval. Jenže si neuvědomil, že stále ještě jeho vozidlo může při předváděcí jízdě v bazaru způsobit dopravní nehodu.

"Když neuhradíte splátku, pošle vám pojišťovna zpravidla několik upomínek v různých formách (telefon, e-mail, dopis). V tištěném a doporučeně poslaném dopise pak pojišťovna sdělí datum, kdy pojištění zanikne," vysvětluje mluvčí České pojišťovny Jan Marek. Ze zákona je daná doba 30 dní od data doručení, může to však být i déle. Záleží na vnitřních systémech konkrétní pojišťovny. Takže, když odevzdáte auto do bazaru, a to tam stojí třeba půl roku, může se klidně stát, že bude nepojištěné a když se něco stane, odpovědnost ponesete vy, jako jeho vlastník.

4. chyba Chci havarované vozidlo jen na náhradní díly

Pokud nechcete vozidlo delší dobu provozovat, například proto, že bude delší dobu v servisu a vy ho nechcete mít pojištěné, dočasně ho vyřaďte z registru vozidel. Pozor, pamatujte si, že vozidlo bez SPZ nesmí na veřejnou komunikaci.

I auto, které je po nehodě označené pojišťovnou jako "totálka", je v registru vozidel stále vedené jako provozované. Abyste se vyhnuli pokutě, vozidlo, které plánujete rozebrat na náhradní díly, ihned po zakoupení trvale odhlaste z registru vozidel.

5. chyba Kupuji auto od dlužníka

Další problém se sice netýká pojištění, zamávat s financemi však může pořádně. Pokud si koupíte auto od dlužníka, na něhož je vedena exekuce, máte problém. Exekutor vozidlo obvykle najde a bez náhrady vám ho zabaví.

Příklad: Pan Petr si koupil od známého auto americké značky za 350 tisíc korun. Vozil se v něm však sotva tři měsíce, když se ozval exekutor a chtěl auto vrátit. "Nejdřív jsem vůbec nechápal, jak po mně exekutor může chtít auto, když nikomu nic nedlužím. Teprve u právníka jsem zjistil, že jsem se vlastně stal obětí podvodu svého známého. Jak jsem posléze zjistil, kupní smlouva na věc, která je zařazena do exekuce, je neplatná," stěžuje si pan Petr.

"Nový majitel tak najednou nemá ani peníze, ani automobil. Jedinou jeho možností je obrátit se na původního vlastníka vozu, aby mu peníze z titulu bezdůvodného obohacení neprodleně vrátil," říká Rostislav Kovář z portálu Poradnaveritele.cz a dodává, že se však v praxi běžně setkává se situací, že původní majitel vozu peníze nevrátí, protože je předlužený a peníze z prodeje už dávno utratil. Pak nezbývá nic jiného, než se s ním soudit. U notorických dlužníků pak bohužel není zárukou vrácení peněz ani vyhraný soudní spor, obvykle už nemají z čeho platit.

Podle exekutorů počet podobných případů rok od roku narůstá. Auta, která jsou součástí exekuce, se dlužníci snaží prodat v autobazarech, na inzerát nebo přes známé. Obvykle se jedná o velmi výhodnou nabídku, takže s rychlým prodejem není až takový problém. Jsou zaznamenány případy prodeje laciných ojetin za pár tisícovek ale i velmi luxusních a jen pár měsíců starých aut.

