Chybovat je lidské, ale u hypotéky se vám to může vymstít

Co se taky může stát Mladý pár, se stálým příjmem ze zaměstnání, si zvolil pro své nové bydlení dům mimo Prahu. Na hypotéku si pořídili dům před rekonstrukcí, částečně jej zrekonstruovali z hypotéky, nicméně zbývající část plánovali zrekonstruovat postupnou svépomocí. Po první zimě v domě však zjistili, že potřebují vyměnit topení a okna. Rovněž dojíždění za prací do Prahy neslo vyšší náklady a pořízení druhého auta již bylo za jejich možnostmi. Ač si dům se zahradou velice přáli, postupné navyšování neplánovaných výdajů je přimělo k návratu zpět do Prahy. Dům tak prodali se ztrátou a vrátili se zpět k bydlení v bytě. Zdroj: UniCredit Bank