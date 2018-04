Deset životních situací, které vás zajímají ohledně notáře

Lze si pozvat notáře domů či někam na akci? Kolik to stojí?

Ano, jestliže je to vhodné nebo dokonce nutné, například ze zdravotních důvodů. Notář si za úkony, které činí mimo kancelář nebo ve večerních hodinách a o víkendech, může svou odměnu přiměřeně zvýšit, maximálně však na dvojnásobek běžné částky.

Má smysl vybírat si notáře, který není plátcem DPH? Budu pak mít služby levnější?

Notářská komora ČR nemá informaci, že by některý z notářů nebyl plátce DPH. Pokud by takový byl (teoreticky je to možné), byly by služby pro uživatele levnější.

Jak zjistím, který notář řeší dědictví?

Na webových stránkách notářské komory jsou uvedeny takzvané rozvrhy vyřizování pozůstalostí. Rozvrhy jsou tříděny podle jednotlivých krajských soudů (odpovídá příslušným regionálním notářským komorám) a je v nich popsáno, podle jakého klíče jsou jednotlivá řízení notářům přidělena. Může to být například podle místa úmrtí, podle měsíce narození zemřelého.

Jak notář zjišťuje pozůstalé? Může se stát, že někoho vynechá?

Pozůstalé notář zjišťuje podle údajů, které mu poskytne vypravitel pohřbu a v úvahu přicházející dědicové. Notář má přístup do informačního systému evidence obyvatel. Údaje v tomto systému, který vede MV ČR, však obsahují chyby a poměrně často se stává, že nejsou evidováni ani všichni potomci nebo naopak jsou u zůstavitele vedeny děti, které nejsou jeho. Najít v tomto systému vzdálenější příbuzné je ještě nespolehlivější, vesměs nereálné. Notář může požádat ministerstvo i o ruční prohledání, to je ovšem operace, která trvá velmi dlouhou dobu a ani její výsledek není vždy správný a úplný.

Když je prohlášeno, že dědictví má „nepatrnou hodnotu“, jaká částka se tím rozumí? Jak se v takovém případě postupuje?

Částka není přesně stanovena, obvykle se pohybuje okolo 20 až 30 tisíc korun, podle individuálního posouzení v konkrétní věci. V takovém případě neprobíhá vůbec dědické řízení a dědictví takovéto „nepatrné hodnoty“ se vydá tomu, kdo se postaral o pohřeb zůstavitele. Neplatí se ani žádný notářský poplatek.

Zdědil jsem chatu, ale nemám na zaplacení notářského poplatku. Dá se to řešit odkladem?

Vydání dědictví není podmíněno tím, že by notářský poplatek již musel být uhrazen. Lhůta na jeho zaplacení bývá benevolentní, například tři měsíce, záleží na domluvě s notářem.

Opomněli mě u dědického řízení. To už je uzavřené. Mám šanci se nějak ohradit?

Nový občanský zákoník nemá speciální ustanovení takzvané dědické žaloby, jako to bylo dříve. Proti nepravému dědici se lze domáhat vydání dědictví u soudu. Jde však o velmi složitou problematiku a je nezbytné požádat o pomoc advokáta.

Dědictví vyřizuje jeden notář, ale ke čtení závěti nás pozval jiný. Jak tomu rozumět?

Jsou dvě situace: existuje závěť, kterou člověk sepsal u notáře. Tu notář zaeviduje a po smrti klienta si její znění vyžádá notář, který vyřizuje dědictví. V jiném případě člověk sepíše závěť sám a u notáře ji uloží. To je takzvaná „veřejně čtená závěť“, již musí přečíst notář, u kterého byla uložena. Informace o čtení musí být zveřejněna na úřední desce.

Upozorní mne notář na další povinnosti, které ze smlouvy či úkonu plynou? Například nutnost podat daňové přiznání, zaplatit daň, registrovat na úřadě?

Notář standardně poskytuje plný právní servis a na právní aspekty související s prováděným úkonem své klienty upozorní. Zápis v katastru nemovitostí zpravidla i sám vyřizuje.

Znamená termín „veřejná listina“, že na ni v rejstříku může hledět kdokoli?

Každá veřejná listina je veřejně přístupná k nahlédnutí. Co je možné vidět v různých rejstřících a seznamech, určují zvláštní zákony. U veřejné listiny se předpokládá její pravost a pravdivost. Ten, kdo zpochybňuje platnost veřejné listiny u soudu, nese důkazní břemeno, u soukromé listiny se naopak dokazuje pravost a správnost údajů v ní uvedených. Veřejnou listinou je i notářský zápis.