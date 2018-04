Oproti Číňanům jsou na tom Češi s dovolenou a svátky královsky

Polsko: délka dovolené za kalendářní rok závisí na praxi zaměstnance: 20

pracovních dnů do 10 let práce, 26 dnů nad 10 let.

Řecko: na 25 dní dovolené mají nárok zaměstnanci, kteří pracovali 10 let u jednoho zaměstnavatele nebo 12 let u několika firem.

Maďarsko: dovolená se vypočítává podle věku zaměstnance a činí minimálně 20 dní (mladí) a maximálně 30 dní (45 let a starší).

Portugalsko: 22 dnů dovolené se může v jednom roce zvýšit o jeden až tři dny v případě, že zaměstnanec chodil řádně do práce a vždy omluvil případnou absenci.

Německo: počet svátků se liší podle spolkové země od 9 do 13 dnů.

Japonsko: dovolená závisí na délce práce, 20 dní si mohou vybrat zaměstnanci s 10letou praxí.

Švýcarsko: v jednotlivých kantonech se liší počty státních svátků.

Hongkong: po 10 letech práce má zaměstnanec nárok na 14 dní volna. Firmy mohou dovolené navýšit, ale jen na maximálně 20 dní v roce.

Singapur: 14 dní dovolené náleží zaměstnanci s 10 lety praxe.

Kanada: délka dovolené se liší podle provincie. Číslo v tabulce je z Ontaria. Některé společnosti ovšem poskytují i šest týdnů dovolené po 20 nebo 25 letech praxe pracovníka.

Čína: zaměstnanec má nárok na pět dní dovolené, pokud je jeho praxe od 1 roku do 10 let. Deset dní dovolené náleží při práci delší deseti let.

USA: nemají zákonem stanovenou minimální délku dovolené, počet dní volna určují kolektivní smlouvy. Většina firem dává tři týdny po pěti až deseti letech praxe.