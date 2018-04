Nejdražší jsou tábory v zahraničí

Nejdražší jsou jednoznačně tábory u moře. Na ně je třeba uvolnit minimálně 6000 korun. Pro rodiny s více dětmi to znamená násobky, protože za druhé a další dítě rodiče slevu až na výjimky obvykle nezískají. „Sourozeneckou slevu neposkytujeme,“ říká Lenka Syková, která pořádá tábor s výukou anglického jazyka English 4 you. „My slevujeme každému sourozenci 150 korun z ceny - to znamená, že když se přihlásí dvě děti, každé platí o 150 korun méně,“ vysvětluje organizátor tábora Barrandov Jiří Bozděch. Podotýká přitom, že o stejnou částku méně zaplatí také děti, které jedou na tábor po několikáté.



D obře vybrat je kumšt

Tábory se neliší jen cenami, ale i v péči o děti je velký rozdíl. „To víte, existují tábory, kde se s nadsázkou jí, co si kdo uloví,“ říká Jiří Kučera z LTD Hryzely, který funguje už od roku 1958. Stravování může být na úrovni dobré závodní jídelny nebo také nepovedeného bufetu čtvrté kategorie. Stejné je to i s programem. Někde jsou děti ponechány většinu dne svému osudu, jinde je program našlapaný od probuzení až do večerky. Pokud posílají rodiče dítě na tábor poprvé, je trochu obtížné se v nabídce orientovat, zvlášť když se občas objeví informace o problémech s pedofilií či nedostatečnou hygienou.

Vyplatí se dítěti zřídit vlastní konto? Čtěte ZDE.

Na tom, jak nezkazit dítěti prázdniny, se shodují všichni oslovení organizátoři dětských pobytů: získat co nejvíce podrobností o táboře, „obtěžovat“ s dotazy, kontaktovat rodiče, jejichž děti už na vybraném táboře byly.

„Náš předškolák letos pojede na týden na výtvarný tábor do Krkonoš, doporučila mi ho kamarádka, takže se ho nebojím poslat. Pobyt organizuje dům dětí, těm věřím, jinak bych dala na reference známých,“ říká Anna Příhodová z Prahy.



N ezkazte dětem tábor

Pokud nastanou v táboře problémy, souvisí to často s příliš velkým kapesným dětí. „Některé děti mají větší kapesné než táboroví vedoucí, rodiče si neuvědomují, kam děti posílají,“ uvádějí zřizovatelé dětských táborů na internetové stránce Borovice, která podrobně mapuje dětské tábory. Vzhledem k tomu, že děti mají zajištěno 5x denně jídlo i pití, kapesné stačí malé.

Zbytečné jsou také tuny sladkostí, mobilní telefony a další drahé věci. „Mobil je doslova metla - když je ráno rozcvička a třicet ze šedesáti dětí místo cvičení telefonuje, nemá taková rozcvička cenu. Navíc děti mají často pocit, že když se mají trochu hnout, už je to nepřiměřená námaha, volají hned rodičům a ti zase zpět do tábora, a to může velmi komplikovat program pobytu,“ míní Václav Lustig, ředitel Lesní akademie.