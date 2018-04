Nejdražší minci světa málem zavál egyptský písek

V roce 1933 bylo ve Spojených státech vyraženo 445 500 dvacetidolarových mincí s názvem Double Eagle. Ještě před tím, než se dostaly do oběhu, stal se prezidentem USA Franklin D. Roosevelt. Kvůli hospodářské krizi dal všechny tyto mince roztavit. Snažil se tak stabilizovat ekonomiku, která byla zasažena Velkou hospodářskou krizí.

Lidé museli již vydané zlaté mince vrátit a ražba byla pozastavena. Zákon zakazoval soukromé vlastnictví státních mincí s výjimkou těch, které měly sběratelskou hodnotu.

Původně si pracovníci mincovny mysleli, že mají přehled o všech vrácených mincích. I přesto, že podle seznamů bylo vše v pořádku, časem se několik mincí z roku 1933 objevilo. Ukázalo se, že například tehdejší pokladník mincovny vyměnil několik dvacetidolarů z roku 1933 za mince s jiným datem. Pravděpodobně se tedy zachovalo několik desítek kusů z této ražby. Důkazem je i to, že v roce 2005 bylo nalezeno dalších deset těchto mincí.

Po několika letech se náhodou zjistilo, že jednu z cenných 1933 Double Eagle mincí v roce 1944 ukradli stoupenci egyptského krále Farouka a odvezli ji do Egypta. Farouk byl vášnivým sběratelem známek, artefaktů, žiletek, láhví od aspirinu a jiných kuriozit. Řadil se také mezi největší sběratele mincí na světě, proto si jednu z mála mincí Double Eagle z roku 1933 nemohl nechat uniknout. Egyptští agenti odvezli vzácnou minci do Káhiry, aby zdobila Faroukovu soukromou sbírku.

V roce 1952 byl Farouk svržen a americká vláda žádala o navrácení mince do USA. Neúspěšně. O dva roky později měla být, jako "klenot" královské mincovní sbírky, součástí státní aukce v Egyptě. Američané chtěli, aby ji z dražby Egypťané stáhli, protože se jednalo o ukradený předmět. Mince 1933 Double Eagle sice nakonec nebyla předmětem aukce, ale do USA se nevrátila.

Z Egypta málem k zapomnění

Kam putovala mince z aukční síně, nikdo neví. Zem se po ní slehla na dlouhých 44 let. Zmínka o drahocenné minci se objevila až v roce 1996, kdy se jí britský obchodník se zlatem pokoušel v newyorském hotelu Waldorf Astoria prodat za 1,5 milionu amerických dolarů. Obchodníka Stephena Fentona pro jeho nekalé praktiky sledovala již delší dobu tajná služba. Pracovníci tajné služby Fentonovi obchod překazili a okamžitě ho poslali do vězení. Kdyby se jednalo o obchodníka bez problémů se zákonem, mince by byla nadále ztracena.

Brit Stephen Fenton byl sice zatčen, ale jen nakrátko. Téměř pět let vedl spor o navrácení mince do osobního vlastnictví. Fenton se minci snažil získat opravdu úpěnlivě. Nejprve tvrdil, že ji koupil od obyčejného člověka v Americe, později se hájil tím, že mince pochází ze sbírky krále Farouka. Každopádně kauza byla mimosoudně ukončena a mince prohlášena za ukradený předmět.

Double Eagle se po 52 letech konečně dostala do USA. Mince byla "bezpečně" uložena v trezoru Světového obchodního centra v New Yorku.

Na konci srpna roku 2001 minci odvezli do Fort Knox v Kentucky. Bylo to pouhých 14 dní před teroristickým útokem na Světové obchodní centrum v New Yorku. Vzácná dvacetidolarovka tedy byla uchráněna od dalšího zavalení tentokrát americkými sutinami.

V roce 2002 mince byla vydražena v aukční síni Sothebys and Stacks v New Yorku za neuvěřitelných 7 590 000 amerických dolarů. Výtěžek z aukce byl věnován na boj proti terorismu a obnovu Manhattanu. Dvacetidolarová mince z roku 1933 tak ukončila svou pouť napříč dějinami a stala se nejdražší mincí světa.