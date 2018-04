Nejdřív foťte a poškozené věci nevyhazujte, radí pojišťovny vyplaveným

• co nejdříve nahlaste škodní událost své pojišťovně,

• udělejte všechna opatření k zabránění zvětšování rozsahu škody,

• dříve než začnete pohromu likvidovat, pořiďte řádnou fotodokumentaci škody,

• vypracujte seznam zasažených věcí s uvedením ceny, stáří a rozsahu poškození věcí,

• je-li to možné, zajistěte doklady k zasaženým věcem (účty, záruční listy atd.),

• zasažené věci, u kterých je to možné, ponechejte v původním stavu pro prohlídku pracovníkem pojišťovny, elektrické spotřebiče zabezpečte pro posouzení odbornou opravnou

Zdroj: Česká asociace pojišťoven