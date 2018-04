Dynamika každé jednotlivé banky se přitom musí projevit hned u dvou skupin klientů. Proč? Banky se totiž snaží nejen co možná nejlépe uspokojovat své klienty stávající, aby s nimi mohly počítat pro dlouhodobou spolupráci, ale snaží se také ukrojit stále větší část z koláče klientů nových, kteří jim do budoucna slibují v konečném důsledku zvýšení zisků. Konkurence však u nás není nijak malá, a proto jsou útoky bank na novou klientelu stále obtížnější. Mimo jiné proto, že loajalita českých klientů ke svým bankám je často až zarážející. To může mít za následek i fakt, že je pro ně stále obtížnější orientovat se mezi produkty jednotlivých bank, kterých je nejen velké množství, ale které se stále častěji propojují s produkty jinými.

To, kterým bankám se podařilo skutečně narůst a dosáhnout tak svých cílů, se odráží ve výsledcích kategorie Nejdynamičtější banka roku 2003.

Nejvyšší příčku v ocenění Nejdynamičtější banka roku 2003 obsadila Komerční banka, jejíž úspěchy byly v letošním roce nepřehlédnutelné. Získala více než 200 tisíc nových klientů, poskytla největší objem hypoték, zdvojnásobila počet klientů přímého bankovnictví. Kromě toho se jí podařilo dramaticky znásobit počet poskytnutých spotřebitelských úvěrů a mimo jiné také rozšířit síť svých bankomatů o 82 přístrojů. Banka svým klientům v letošním roce přinesla dvacet nových produktů a služeb, kterým dominovala čipová karta spolu s osobními bankéři.

Druhé místo patří pro tento rok Živnostenské bance. Banka, která se až dosud tvářila jako vysloveně konzervativní, právě v letošním roce prošla výraznými změnami a nastínila svůj budoucí agresivní charakter. Integrace do nadnárodní finanční skupiny UniCredit Group, restrukturalizace, změna vizuální tváře a rozjezd rozšiřování pobočkové sítě, která byla až dosud nedostatečně široká, to jsou velice zásadní změny, které naznačují, že je v jejím případě možné v budoucnu očekávat nejeden obrat k lepšímu. Sama strategie banky, která si dala za cíl přiblížit se pozici největších titánů našeho trhu, je pro stávající i budoucí klienty banky dosti povzbudivá.

GE Capital Bank, jež získala u odborné poroty třetí místo, patří již několik let k nepřehlédnutelným bankovním celebritám našeho trhu. Záštita silné finanční skupiny, jasná strategie, schopnost operovat s novými produkty – to vše hovoří pro výraznou dynamiku banky, která meziročně navýšila svůj zisk o 73 procent. Stejně dynamicky také zvýšila objem poskytnutých úvěrů daný především růstem objemu spotřebitelských úvěrů a hypoték, a to o 60 procent.