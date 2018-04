Nejdynamičtější banka roku 2005

1. eBanka, a.s .

2. Česká spořitelna, a.s .

3. GE Money Bank, a.s .

Nejdravější bankou roku 2005 se stejně jako loni stala eBanka. Ta pokračovala ve své strategii zvýhodněných poplatků a vedle tolik inzerovaného nulového měsíčního paušálu za vedení účtu a kanálů přímého bankovnictví pro klienty s určitým minimálním příjmem na účet zavedla letos jednotný poplatek za výběr z bankomatu v ČR, vlastního či cizího, ve výši 6,90 Kč.

Výhody navíc za určitých podmínek rozšířila i pro podnikatele a firmy. Dále svým klientům s transakční historií umožnila získat úvěr v rámci internetbankingu, a to bez nutnosti návštěvy pobočky. Tento krok dokazuje, že banka ani z pozice uznávaného leadra přímého bankovnictví neusíná na vavřínech. Bance také za poslední rok významně vzrostl objem vkladů i úvěrů. Není dále bez zajímavosti, že eBanka po delší době dokázala za první tři čtvrtletí vykázat zisk.

Druhou nejdynamičtější bankou roku 2005 se stala Česká spořitelna. Ta byla letos první bankou, která reagovala na kritiku bank ze strany Ministerstva financí vícepoložkovou revizí sazebníku. Banka dále rozvíjela své investiční produkty se zajištěným výnosem pro drobné klienty, vylepšila aplikaci internetbankingu zejména z pohledu bezpečnosti a instalovala transakční bankomaty s možností zadávání příkazu k úhradě. Věnovala se i speciálním segmentům trhu - představila účet pro seniory či dva účty pro děti. Rovněž instalovala přes dvě desítky speciálních bankomatů pro nevidomé a slabozraké.

O bance, která se umístil na třetí příčce – GE Money Banky, bylo tradičně slyšet především díky jejím úvěrovým produktům, které navíc podpořila speciálními akcemi, a to v rovině zvýhodněných podmínek i možných výher pro klienty. Jako příklad lze uvést nabídku vedení kreditní karty každý rok zdarma, pokud klient utratí za rok pomocí karty alespoň 48 tisíc Kč. K nově vydaným kartám navíc nyní banka nabídla čtyřměsíční bezúročné období pro nákupy do konce roku. Zajímavá je i možnost zažádat o spotřebitelský úvěr na bankomatech GE Money Bank. Banka také přišla na začátku roku s nabídkou pro mladé - studentským kontem.