Nejen finanční odměna motivuje zaměstnance

Podle socioložky Lenky Dokulilové, která se problematice motivace dlouhodobě věnuje, to není vůbec snadné. "Na každého totiž platí něco jiného - jeden upřednostňuje hlavně finanční odměnu, jiný chce být raději povýšen, další musí mít pocit, že má jeho práce nějaký hlubší smysl. Proto je těžké jednoznačně říct, které motivační nástroje v praxi fungují více a které méně - vždy je totiž potřeba zvolit ideální kombinaci několika z nich.

Představujeme vám deset osvědčených metod, na něž je dobré vsadit.





1. Plat zvyšujte podle výsledků

Základní chyba je posílat zaměstnancům na účet stále stejný plat - bez ohledu na to, jak kdo v uplynulém období pracoval nebo jak náročné úkoly plnil. Ten, kdo dostává každý měsíc tutéž částku, totiž nemá žádný důvod se více snažit. V praxi je proto mnohem více motivující kombinace pevné a pohyblivé složky mzdy a také propracovaný systém odměn.

2. Slibte podíl na zisku firmy

Podílet se nejen na úspěšnosti firmy, ale i přímo na jejím zisku je velmi lákavé. Možnost zvýhodněného nákupu zaměstnaneckých akcií mají v některých společnostech jen členové nejvyššího managementu, jinde ji ale dostanou úplně všichni. Těšit se na ni mohou například pracovníci bankovního domu UniCredit Bank, který má podle slov tiskového mluvčího Tomáše Pavlíka v plánu jim zaměstnanecké akcie brzy nabídnout.

3. Dávejte i jiné benefity než stravenky

Při výběru benefitů je vhodné vycházet z průzkumu trhu a nabídnout minimálně srovnatelné podmínky jako ostatní. "Stojí však určitě za to zamyslet se i nad nějakou perličkou, která společnost naopak odliší,“ radí marketingový ředitel společnosti Sodexo Pass Tomáš Kopřiva. Takže kromě stravenek a služebního mobilu dopřejte zaměstnancům občas třeba i nějaký zážitek - třeba tandemový seskok padákem nebo výlet parníkem pro celou rodinu.

4. Chvalte, když se něco povede

Kromě finanční odměny a výhod by lidé měli mít na svou práci i další zpětnou vazbu - ústní hodnocení a ideálně i pochvalu. "Tady platí osvědčené pravidlo, že chválit by se mělo pokud možno nahlas a přede všemi, zatímco kritizovat a kárat raději v soukromí, nejlépe za zavřenými dveřmi,“ říká socioložka Lenka Dokulilová.

5. Zeptejte se, zda jsou spokojeni

Spokojení zaměstnanci vždy pracují lépe. Váží si totiž své práce a nechtějí o ni přijít. Pokud navíc cítí, že se o ně firma stará, ocení to. "V Raiffeisen Bank děláme každý rok dotazníkový průzkum, v němž se všichni zaměstnanci vyjadřují k tomu, co se jim v práci líbí a co by navrhovali změnit k lepšímu,“ říká personální ředitelka Markéta Main a dodává: "Výsledky jsou pro nás vždy podnětem k zamyšlení i k činům. Lidé v naší pražské centrále si třeba přáli mít odpočinkovou zónu, a protože chceme podpořit jejich pracovní pohodu, za dva týdny ji budou mít."

6. Informujte o plánech firmy

Jednat se zaměstnanci na rovinu je nejlepší způsob, jak získat jejich důvěru. Pokud se vždy a včas dozvědí přímo od vedení to, co je zajímá a co potřebují vědět (například jak si firma vede, co má v nejbližší době v plánu, zda nechystá třeba propouštění), nebudou mít důvod vyměňovat si mezi sebou žádné fámy a chodbové "šuškandy“.

7. Dejte čas na rodinu

Vyváženost mezi osobním a pracovním životem (používá se pro ni často anglický termín Work-Life Balance) je v poslední době celosvětovým trendem. V podstatě jde o to, že každý zaměstnanec by měl mít vedle práce čas i na rodinu a nezanedbávat svůj osobní život. "Firmy, které chtějí v tomto směru uspět, proto musí vycházet lidem vstříc i takovými výhodami, jako je pružná pracovní doba, zkrácené úvazky nebo třeba možnost pracovat částečně z domova,“ říká Zita Lara, ředitelka České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů.

8. Slibte povýšení a zajímavou kariéru

Těm, kteří ve společnosti pracují, je taktické dát určitou vyhlídku na to, jak by mohli v budoucnu postoupit na kariérním žebříčku směrem vzhůru. Pokud budou o takové možnosti vědět, získají důvod na sobě pracovat a někam to případně dotáhnout. I když zdaleka ne každý svoji šanci nakonec využije, dostat by ji měli úplně všichni.

9. Zaplaťte zaměstnancům vzdělávací kurzy

Pokud firma umožní lidem vzdělávání a osobní rozvoj - třeba tím, že jim na ně finančně přispěje a umožní jim čerpat studijní volno - dá jim perspektivu a zaváže si je i do budoucna. Možnost navštěvovat jazykové kurzy, zdokonalovat se v práci na počítači, rozvíjet osobní schopnosti a předpoklady - to všechno totiž zvyšuje kvalifikaci.

10. Postrašte sankcemi a pokutami

Jde o takzvanou negativní motivaci, která funguje na principu trestání - například napomenutí, nebo dokonce i pokuta za nedodržování pracovních povinností, termínů a podobně. Odborníci ji považují za méně účinnou než pozitivní motivaci, přesto je v některých případech nevyhnutelná. Už proto, že nepotrestání jednoho pracovníka za jeho opravdu závažné prohřešky by mohlo demotivovat ostatní.