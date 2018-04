Nejen přes telefonní linku se lze připojit

Dosud nejrozšířenější a nejdostupnější možností, jak se dostat k internetu, je přes domácí pevnou telefonní linku. V podstatě k tomu kromě počítače stačí pouze modem a cesta k moderní informační dálnici je otevřena.

Mezi tarify se vyplatí vybírat

Jak se nabídka služeb postupně rozšiřuje, měl by každý uživatel dobře zvážit, která služba bude pro něj tou nejlepší i cenově nejpříznivější. Pro krátké časy připojení mimo špičku vychází nejvýhodněji tarif Home MINI. Cena za minutu připojení patří sice k nejvyšším, ale při použití pouze na kontrolu e-mailové pošty je naopak tou nejlevnější variantou. Klient zaplatí měsíční paušál pouze 199 korun plus prosurfované minuty.

Při méně náročném používání internetu - měsíční účet 600 až 800 korun - je nejzajímavější tarif Home Internet, který má vyšší měsíční paušál 399 korun, ale ceny za připojení k internetu jsou sníženy. Další základní nabízená služba, Home MAXI, se pro připojení k internetu příliš nehodí. A to, i když jsou volné minuty využitelné pro surfování. Jediným zvýhodněním tarifu Home MAXI je doplňkový program i-surf, který se při měsíčních platbách kolem 1000 korun vyplatí.

K základním cenovým programům lze sjednat i doplatkové tarify - i-surf, i-night, i-nonstop, i-office. Jejich zřízení však záleží na potřebách každého zákazníka. Například tarif i-night se hodí pouze pro „sovy“, tedy lidi pracující přes noc. Nejnižší ceny za minutu totiž nabízí od 22 do 5 hodin ráno. Ale aby člověk opravdu ušetřil, musí se každou noc připojit zhruba na 45 minut.

Má změna měsíčního tarifu cenu? Změnou tarifu se dá měsíčně ušetřit až 300 korun podle využití linky. Jenže potom stačí odjet na měsíční dovolenou a celoroční úspora může být pryč. Zvláště to platí u nadstavbových programů, které k ceně paušálu přidávají nezanedbatelné peníze.

Kolik stojí internet přes pevnou telefonní linku program paušál kredit* cena ve špičce** cena mimo špičku Home Mini 190 Kč 0 Kč 2,00/1,15 Kč 0,80/0,35 Kč Home Standard 299 Kč 0 Kč 1,40/0,80 Kč 0,55/0,25 Kč Home Maxi 499 Kč 280 Kč 1,40/0,80 Kč 0,55/0,25 Kč Home Maxi Plus 799 Kč 500 Kč 1,40/0,75 Kč 0,55/0,23 Kč Home Internet 399 Kč 13 hodin 1,40/0,75 Kč 0,55/0,23 Kč Telefon 120 352 Kč 0 Kč 1,40/0,80 Kč 0,55/0,25 Kč Telefon 120 Plus 457 Kč 0 Kč 1,40/0,80 Kč 0,55/0,25 Kč Telefon 240 473 Kč 0 Kč 1,40/0,75 Kč 0,55/0,23 Kč Telefon 240 Plus 578 Kč 0 Kč 1,40/0,75 Kč 0,55/0,23 Kč

Pozn.: ceny jsou uvedeny v korunách, *kredit využitelný pro internet, u některých tarifů je kredit, který se na internetová volání nevztahuje, **cena za minutu během prvních deseti minut připojení/po desti minutách

Zdroj: Český Telecom



Nadstavbové programy nejsou zadarmo

Internet iDNES - jediné připojení bez registrace!

Většina uživatelů využívá služeb poskytovatelů - například Tiscali, Contactel, Volný či Internet On Line, kteří nabízejí takzvaný internet zdarma. To však neznamená, že je možné brouzdat po internetu zcela bezplatně - zdarma je pouze přístup k internetu, čas na něm strávený je třeba zaplatit Českému Telecomu.

Některé firmy, jako například Internet on Line, nabízejí navíc balíček placených služeb, jako je větší e-mailová schránka nebo prostor pro webovou prezentaci. Ale i zdarma nabízené produkty plně vyhovují běžnému uživateli, takže nejsou nezbytně nutné.

Telefonní linka ISDN

Dražší možností vytáčeného spojení je telefonní linka ISDN. Vzhledem k vyššímu paušálu se hodí hlavně uživatelům s vyššími nároky, kteří za internet zaplatí měsíčně přes 1000 korun. Klient s linkou ISDN má sice možnost současně být připojen na internet a například telefonovat, ale i při tak vysoké částce už se vyplatí poohlédnout se po alternativních řešeních, jako je například ADSL nebo, pokud je to možné, přístup přes síť kabelové televize.

Připojení ADSL

Připojení ADSL je rychlejší než klasický modem, ale ne každý je může využít. Záleží totiž na stavu telefonní linky. Princip služby je poměrně jednoduchý. Zákazník má svou telefonní linku, za kterou platí paušál, například Home Standard 299 korun za měsíc. Když si objedná službu ADSL, k počítači je připojen speciální ADSL modem, protože běžný modem není určen pro tuto službu.

Základní varianta stojí od 1150 do 1349 korun měsíčně zatím bez omezení objemu dat. To znamená, že účet za telefon by byl pro domácnost alespoň 1450 korun každý měsíc. Zatím lze v České republice vybírat z nabídky zhruba 20 operátorů.

Kabelová televize

V současnosti u nás působí tři společnosti a jejich nabídky jsou srovnatelné. Většinou jsou pro domácnosti připraveny dvě možnosti - pro méně a pro více náročné. Každá kabelová společnost většinou operuje v jiném regionu, proto jejich nabídky nelze srovnávat. Základní nabídka se pohybuje kolem 1000 korun měsíčně, rozšířená vychází asi na 1500 korun.

Internet přes kabelovou televizi se vyplatí každému, kdo používá internet intenzivněji než jenom pro stahování elektronické pošty. Vzhledem k paušálu mohou uživatelé využívat internet bez omezení - neplatí se ani za čas, ani za objem stahovaných dat. Například s programem UPC MISTRAL HOME zaplatí zákazník měsíčně paušál 1080 korun a může být k internetu připojen sedm dní v týdnu 24 hodin denně.

Bezdrátové spojení

Chcete si koupit auto na leasing a nevíte, podle čeho vybírat? Klikněte ZDE.

Lidé ve větších městech mohou využít také bezdrátové spojení. Hlavní podmínkou je, aby byl ze střechy domu viditelný jiný přípojný bod. V případě objednání služby je na střechu nainstalováno zařízení připomínající satelit a k počítači ještě speciální modem. Po počátečním období, kdy si bezdrátové připojení pořizovaly pouze menší firmy, se cena snížila natolik, že nejlevnější varianty jsou zajímavé i pro domácí uživatele. Základní lze pořídit kolem 1000 korun nebo lehce nad.