Nejhezčí platební kartou je delfín od mBank

Anketa, v níž čtenáři iDNES.cz volili nejhezčí design bankovní platební karty, probíhala od 23. května do 5. června. Zapojilo se do ní celkem 8 647 hlasujících.



Vybírat bylo skutečně z čeho. Celkem jedenáct bank nominovalo ze svých kartových portfolií jeden až čtyři různé designy, z nichž jsme do ankety vybrali maximálně dvě. Nakonec se tak o nejvyšší příčky utkalo 17 různých platebních karet.



Vítězkou se s náskokem 444 hlasů stala platební karta mBank s motivem delfína. Jedná se o debetní neembosovanou platební kartu VISA Classic, kterou lze získat ve spojení s běžným účtem mKonto. Druhou příčku obsadila prestižní debetní platební karta VISA Platinum od UniCredit Bank, třetí místo zaujala studentská platební karta České spořitelny s motivem černé pumy, obohacená o fosforeskující prvky.





Celkové pořadí 1. mBank (delfín) 2079 2. UniCredit Bank (černé bubliny) 1635 3. Česká spořitelna (puma) 1310 4. Raiffeisenbank (tučňáci) 1128 5. mBank (malý tuleň) 470 6. Raiffeisenbank (sloni) 464 7. UniCredit Bank (červené bubliny) 383 8. Komerční banka (dětská karta) 215 9. Česká spořitelna (fotbal) 210 10. Citibank (O2) 161 11. ČSOB (plameňáci) 158 12. ČSOB (architektura) 112 13. Poštovní spořitelna (skate) 99 14. GE Money Bank – Avon 83 15. Volksbank (architektura-cestování) 57 16. GE Money Bank – Avon 2 53 17. Bawag Bank (abstrakce) 30