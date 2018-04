Nejhorší je řešit omyly, které udělali jiní

Zodpovídá za obchodní vize a strategie pro český trh. Je ženatý, má dvě děti.



Jaký okamžik nastartoval vaši kariéru?



Byl to okamžik, kdy se vystřídalo vedení firmy SEW. Dostal jsem prostor pro realizaci vlastních nápadů a měl jsem možnost zároveň sledovat uplatnění svých vizí v praxi. Firma mi věřila a jednala se mnou otevřeně. Tento přístup k zaměstnancům se osvědčil i mně. Snažím se jej v maximální možné míře uplatňovat. Nutná je však i zpětná vazba.



Jaké největší chyby v práci jste se dopustil?



Největší chyby se dopustíte tehdy, když nedokážete dávkovat míru důvěry ke svým zaměstnancům. Důležité je umět delegovat a svěřit kompetence kolegům. Dříve nebo později vyřeší úkol stejně dobře jako vy sami.



Váš největší konflikt v zaměstnání?

Nejtěžší je napravovat chyby, které jsem sám nepřivodil. Musel jsem napravovat omyly, které nikdo přede mnou dlouhodobě neřešil. A na mě zbyla nemilá povinnost, najít řešení a dotáhnout je do konce.



Kolik hodin denně pracujete?



V průměru deset hodin denně. Ale klíčové je pro mne heslo, je třeba mít na zřeteli především výsledek, na čase pak nezáleží.



Co chcete dělat za pět let?



Přispět svou měrou k tomu, aby se naše společnost umístila v anketě Czech Top 100.



Jakou radu byste dal tomu, kdo právě začíná svou kariéru?



Pracovitost, trpělivost a sebereflexe.