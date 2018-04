Nejhorší je u pracovního pohovoru vaše mlčení

"Pamatujte na to, že během pohovoru se zkoumá i váš důvtip, inteligence i schopnost rychle reagovat," doporučuje Marek Matějka, autor knihy Vše o přijímacím pohovoru. "Tím, že budete mlčet, dáváte najevo neschopnost reakce. Anebo také protistraně dáváte za pravdu v tom, co si o vás myslí," varuje.

Kdy být ve střehu?

Existuje několik oblastí, v nichž je třeba mít se při přijímacích pohovorech obzvlášť na pozoru. Je však těžké přesně radit, jak na otázky, které mohou vypadat zdánlivě nevinně, nejlépe odpovídat.

Podle Matějky však neexistuje univerzální rada, díky níž byste na sto procent u pohovoru uspěli. Abyste měli šanci, je třeba ohlídat si nejproblémovější oblasti, tedy ty, kdy se váš zájem střetává se zájmy budoucího zaměstnavatele.

Například zaměstnavatel chce, abyste byli v práci co nejvytíženější, a váš zdravotní stav vám to neumožňuje, nebo jsou pro vás problémem přesčasy, protože musíte vyzvedávat děti ze školky. Počítejte s tím, že se vás budou ptát především na to, co jste v životopise neuvedli, například proč jste opustili své předchozí zaměstnání nebo proč jste poslední roky pracovali jen na brigádách.

Věk vás může znevýhodnit

"Každý zaměstnavatel chce krásného, mladého, zdravého a ne příliš drahého zaměstnance... Lidé už dneska vědí, že je věk může diskriminovat, tak jej do životopisu často neuvádějí. Rozhodně váš věk zaměstnavatele nemusí zajímat," zdůrazňuje Marek Matějka.

"Nejhůře zaměstnatelní jsou lidé nad padesát let, respektive podle statistiky MPSV muži i ženy ve věku nad čtyřicet devět let se středoškolským vzděláním bez maturity, ti hledají práci i několik let," vysvětluje. "Zatímco kdysi byla v případě mužů pro zaměstnavatele strašákem vojna, tedy výkon základní vojenské prezenční služby, dnes je to právě horní věková hranice."

Na rodinu se vás budou ptát oklikou

Pokud jste žena, na otázky o rodině se připravte. A nebudou to jen muži, kteří se budou ptát.

"Zažil jsem mnoho manažerek, které nechtěly přijímat ženy s předškolními dětmi nebo v období, kdy hrozí, že by děti brzy mohly mít. Umějí se totiž vžít do situace a mnohem lépe či spíš plastičtěji vidí komplikace spojené s mateřstvím jedné ze svých zaměstnankyň," vysvětluje Marek Matějka.

Otázky, jimiž se zaměstnavatel snaží zjistit, jak plánujete rodinu, mohou být různé. Počínaje vyptáváním se, zda babička žije ve stejném městě, až po datum sňatku. "Například se všeobecně traduje, že žena zpravidla do tří let po svatbě otěhotní," dodává.

Jak jednat o výši platu? Předem si zjistěte, v jakých relacích se pohybují mzdy na pozici, na niž se hlásíte. Nikdy se na výši odměny (platu, mzdy) neptejte na začátku pohovoru. Jednání o mzdě je lepší načasovat až na jeho konec. Nikdy neříkejte částku jako první. Pokud totiž nejste nezaměstnaní a nepotřebujete rychle získat doslova práci za každou cenu, vyplatí se vyjednávat. Na otázku o vaší představě o výši platu odpovězte, že neznáte možnosti firmy. Pokud bude částka navržená zaměstnavatelem vyšší, než jste si mysleli, nedávejte najevo radost. Jestliže navržený plat bude nižší, zkuste vyjednávat, protože zaměstnavatel zpravidla uvede o 20 až 25 procent méně, než je vám ochoten ve skutečnosti dát. Berte v úvahu, že odměna není jen plat, ale i benefity, které vám nabídnou. Zdroj: Marek Matějka, autor knihy Vše o pohovoru, nakladatelství Grada

O zdravotní stavu mluvte obecně

Do vašeho zdravotního stavu de facto nikomu nic není. Jestliže má zaměstnavatel obavy, že byste práci nemuseli kvůli svému zdravotnímu stavu zvládnout, nabídněte mu, že posudek vydá lékař. O svém zdravotním stavu mluvte vždy velmi obecně, i když bude možná patrné z vašeho životopisu, že jste například měli dva roky "výpadek", tj. sníženou pracovní schopnost, případně částečný invalidní důchod, pročež jste pracovali na půl úvazku.

Nikdy před podpisem pracovní smlouvy nepředkládejte zápočtový list, ze kterého by se dala vyčíst třeba dvouměsíční pracovní neschopnost. To může potenciálního zaměstnavatele odradit od záměru vás zaměstnat.

"Zejména by se měli mít na pozoru lidé s psychiatrickými a neurologickými obtížemi, jako je třeba schizofrenie (různé typy psychóz) nebo epilepsie. Na těchto lidech ulpělo určité historické stigma... Například epileptiků se občas ptají, zda jim vadí zářivkové světlo nebo hluk na pracovišti. Rozebírají přitom onemocnění, o jehož projevech a symptomech mají ve skutečnosti jen mlhavé představy," popisuje jednání některých méně profesionálních personalistů či manažerů Marek Matějka.

Jak odpovídat?

Zaměstnavatelům na jednu stranu můžete odpovědět, že jim "do toho nic není" nebo že podle zákona na takové informace nemají právo, nicméně podle Marka Matějky je vhodnější odpovídat protiotázkou typu: Proč se na to ptáte? A jak vy jste to vyřešil? Pamatujte také na to, že u pohovorů padají i hloupé otázky.

"Jestliže se vás někdo špatně zeptá, je to jeho chyba. Znáte to přísloví, na hloupou otázku hloupá odpověď. V sociální psychologii existuje zásada, že není hloupých odpovědí, jsou jen špatné otázky. Je to stejné, jako když se vás na ulici někdo ptá: Nevíte, kolik je hodin? I když všichni víme, co tím myslí, tedy na co se chtěl původně zeptat, můžeme správně na nesprávnou otázku odpovědět jen: Ano (vím), případně Ne (nevím). Rozčarování z neadekvátní reakce může vykolejit jen toho, kdo se nesprávně ptá, nikoli toho, kdo správně odpovídá. A podobně je to i u přijímacích pohovorů,“ dodává Matějka.