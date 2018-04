Nejhorší krizi máme za sebou, říká šéf brokerské společnosti

Jak hodnotíte momentální situaci na investičních trzích?

Zdá se, že tu nejhorší krizi už máme za sebou, ovšem v nejbližším období několika let neočekávám výrazný růst. Nejvíce se obávám rostoucí zadlužeností jednotlivých zemí. Myslím si, že to, co pozorujeme v Řecku je teprve začátek mnohem závažnějších problémů. Vše bude záviset na tom, jak budeme schopni přizpůsobit veřejné i naše soukromé výdaje k novým tržním podmínkám. To ukáže čas.

Máte nějaký tip, do čeho by teď lidé mohli investovat?

V minulých měsících jsme byli svědky velmi nervózního a volatilního obchodování na finančních trzích. Růst nervozity a obav z budoucnosti s sebou stáhl i ceny akcií, a to častokrát i v případě velmi stabilních a zavedených společností. Právě proto se domnívám, že jsou to právě akcie těchto firem a zavedených značek, které mohou nabízet zajímavou příležitost ke zhodnocení. Jejich nákup přitom umožňuje i naše společnost, a to například prostřednictvím Equity DMA, která obchodníkům poskytuje přímý přístup na burzu.

Společnost XTB vznikla v roce 2002. Jste od té doby spokojený s jejím vývojem?

Momentálně fungují naše pobočky v Česku, Slovensku, Polsku, Německu, Rumunsku a Španělsku. V nejbližší době plánujeme otevření dalších zahraničních poboček. Ještě letos začneme působit v Anglii, Francii, Itálii, Portugalsku a v Maďarsku. Také usilovně pracujeme na rozšíření našeho působení do Asie a Jižní Ameriky. V tomto případě se ovšem jedná o akvizici lokálních brokerských společností. Stále se snažíme zdokonalovat nabídku našich produktů: objeví se nové instrumenty, obchodní systémy, kvalitnější servis.

Říká se, že na ekonomické krizi se dá vydělat. Myslíte si, že krize XTB spíše pomohla nebo ublížila?

X-Trade Brokers vydělává na obratech, čím více jsou trhy volatilní, tím lépe pro nás. To také zlepšuje situaci pro naše klienty, jelikož u XTB mohou oni sami vydělávat peníze bez ohledu na to, zda jdou kurzy nahoru, nebo padají dolů. Musí se jen rozhodnout, zda daný burzovní index, cena komodity nebo měnový kurz poroste nebo klesne, a to už tak jednoduché rozhodování není.

Určitě máte přehled o mnoha zemích a jejich investičních trzích. Jsou velké rozdíly například mezi polským a českým trhem?

Česká republika je pro nás velmi zajímavým a perspektivním trhem. Možná, že český trh není tak rozvinutý jako například německý, ale je jisté, že čeští investoři si velmi rychle rozšiřují své znalosti o finančních trzích. Vnímáme zde značný potenciál a již několik let pozorujeme jeho dynamický vývoj.

Momentálně patří XTB v České republice k největším brokerským společnostem na mimoburzovním trhu. Dá se říct, že mentalita českého klienta je více podobná spíše německému klientovi, než například polskému. Všeobecně většina našich klientů ve všech pobočkách má velice obdobný profil- volí obdobné instrumenty, mají více méně stejný věk a otevírají účty v přibližně stejných hodnotách.

Kdo je Jakub Zabłocki Jakub Zabłocki absolvoval Ekonomickou fakultu Lodžské univerzity, od roku 1996 pracuje v bankovním sektoru a finančnictví - Bank Przemysłowy, finanční analytik Gilette Poland a BRE Bank, ve funkcích bankovního inspektora, dealera a specialisty. V letech 2003-2005 byl předsedou X-Trade spółka. V X-Trade Brokers má na starosti provozní aktivity Makléřského domu.

Co konkrétně se liší?

Ve srovnání s jinými trhy investují Češi mnohem více do komodit. Díky velké oblibě investování do akcií věříme, že naše nabídka přímého přístupu na burzovní trhy (equity DMA) bude pro naše klienty velice lákavá.

Letos jste začali spolupracovat s F1, konkrétně se stájí Vodafone McLaren. Co si od této spolupráce slibujete?

Náš kontrakt s McLarenem se netýká pouze jediné události, ale celého procesu, který ve značné míře ovlivňuje celou marketingovou strategii naší společnosti. Je pro nás velmi důležité vybudovat rozpoznatelnou značku na mezinárodních trzích v konkrétním kontextu- sportovní událost na nejvyšší úrovni, stejně jako působení na trhu Forex, obojí se charakterizují velkou dynamikou, profesionalitou, technickou inovací, moderní technologií, prestiží a obrovským kapitálem.

Vodafone Mercedes McLaren je jeden z nejúspěšnějších teamů F1 v historii. Je to team, který neustále bojuje o nejvyšší příčky. Možná, že to zazní příliš sebevědomě, ale vyznávám zásadu, že nejlepší pracují s nejlepšími.