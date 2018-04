Nejhoršími dny v práci jsou úterý a středa, říká anketa

Máte rádi úterý? Britští pracující moc ne. Prý začínají dohánět resty z pondělka, kdy bývají myšlenkami ještě na víkendu a pracovní čas věnují brouzdání po internetu či Facebooku. Teprve druhý den pracovního týdne na ně dopadne celá zátěž a začínají řešit vážné pracovní problémy. Vyplynulo to z národní ankety.

V pondělí raději v lehkém rytmu

Autor řady manažerských knih David Gruber si myslí, že záleží na zvycích jednotlivých firem, jestli budete mít po víkendu klidný návrat do práce. "Řada firem začíná pracovní týden plánovacími poradami a kritickým zhodnocováním předchozího týdne, což bývá velmi stresující," poznamenává. Podle něj je přitom právě pro velké porady asi lepší úterý, kdy jsou již zaměstnanci více v tempu, více soustředění na práci a z víkendu mají pořád ještě hodně sil na řešení problémů.

"Abyste zvládli pracovní týden, není dobrý kvapný nástup, kdy chcete hned řešit ty nejrizikovější úkoly. Moc vám nepomůže, když se s tím nejrizikovějším z celého týdne rozhodnete bojovat hned v pondělí dopoledne. Naopak, váš pracovní týden to spíše negativně ovlivní," upřesňuje Gruber.

Pokud se totiž rozhodnete ty nejtěžší úkoly řešit hned v pondělí ráno, případný nezdar vám ubere nervy i energii na další dny, ale také si ještě více znepříjemníte neděli, protože už na úkoly myslíte.

Přežijte středu

Naopak jako nejvíce stresový den vidí Gruber středu. "Od víkendu již uplynuly dva dny a do dalšího víkendu je ještě daleko," vysvětluje, proč řada lidí právě prostředek pracovního týdne těžce snáší. Rad, jak tento nepříjemný den zvládnout, není moc, ale jsou.

Pomůže, pokud si středeční večer nějak zpříjemníme. "Jestliže si chcete mimo víkend zajít na dobrou večeři, udělejte to ve středu. Stejně tak se můžete objednat ke kadeřníkovi anebo na masáž, zasportovat si. Zkrátka naplánujte si něco, co je pro vás příjemné a na co se budete těšit. Rozpůlí to těžkou kládu, pomůže vám to odbourat stres prostředka týdne," radí konzultant.

Důležité řešte ve čtvrtek a v úterý

Nejvážnější problémy, nejproblematičtější jednání a nepříjemné telefonáty si nechte – pokud to trochu jde – na čtvrtek, kdy se znovu vrací psychická pohoda díky vidině blížícího se víkendu.

Čtvrtek je spolu s úterkem dnem, kdy je většina zaměstnanců v největší pracovní formě. "Studie dokonce prokázaly, že nejnepříjemnější úkoly se mají řešit tyto dny ideálně od deváté do půl dvanácté. V tu chvíli nám to myslí nejbystřeji, tedy nejlépe zvládneme jednání i s hlupáky. Vyplatí se naplánovat si na začátek dne nepříjemné, avšak bezrizikové úkoly," radí lektor. "Z pocitu, že nejhorší už máte za sebou, pak žijete většinu pracovního dne – a tento pocit neuvěřitelně povznáší, dodává energii."

Pátek nemusí být nekonečný

Z letošního průzkumu společnosti truconneXion vyplynulo, že Češi stráví v průměru pětinu 8,5hodinové pracovní doby zábavou. Zřejmě největší pozornost počítačovým hrám, chatům a navštěvování Facebooku věnujeme právě v pátek.

Myšlenkami už jsme na víkendu, celotýdenní únava také dělá své – a do práce se nám už moc nechce. Podle Davida Grubera ovšem záleží na samotné firmě, zda dovolí svým zaměstnancům hrát v práci hry. "Jsou firmy, kde se pracuje tři hodiny a zbytek profláká, a jiné, kde jsou lidé zvyklí pracovat stále naplno. Často záleží na tom, jak jsou sami zaměstnanci zainteresovaní na tom, aby firma prosperovala. Pokud mají pevný plat, samozřejmě je to více svádí k tomu, aby pracovali méně.

Kromě toho záleží i na zvycích. Pokud mezi zevlující kolektiv nastoupí někdo pracovitý, musí buď snížit tempo, anebo bude ostatními kolegy považován za černou ovci. Aby dříč udržel krok s ostatními, musí zkrátka značně polevit," poznamenává hořce lektor.