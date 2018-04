Nejistota trvá jen dva roky, pak už nastupuje pevný pracovní poměr

Současný zákoník práce v podstatě převzal právní úpravu, kterou obsahoval zákoník práce platný do konce loňského roku, a to, že uzavření pracovního poměru na dobu určitou je možné, ale délka jeho trvání je omezena maximálně na dva roky.

Pravidla nelze obcházet

„Je tedy možné uzavřít pracovní smlouvu na uvedené dva roky nebo na dobu kratší a po uplynutí sjednané doby pracovní poměr prodloužit na dobu, která ale ty dva roky nepřesáhne. Toto pravidlo platí i pro každý další pracovní poměr na dobu určitou sjednaný v uvedené době mezi stejným zaměstnavatelem a stejným zaměstnancem. Nelze jej obcházet například tím, že zaměstnanec bude pracovat u téhož zaměstnavatele napřed dva roky jako asistent a potom na novou smlouvu opět na dva roky jako údržbář. Opakování dvouletého cyklu je možné pouze tam, kde mezi jednotlivými pracovními poměry byla doba bez pracovního poměru delší než půl roku,“ říká brněnská advokátka Eva Grabarczyková.



Dodává, že výjimku z pravidla maximální délky pracovního poměru tvoří případy, kdy zvláštní právní předpis stanoví pracovní poměr na dobu určitou jako podmínku pro vznik dalších práv. „Může to být z důvodu náhrady dočasně nepřítomného zaměstnance, na dobu překážek v práci na straně zaměstnance - třeba mateřská nebo rodičovská dovolená. Také jsou-li dány vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, kterou má zaměstnanec vykonává. Tady je však nutné, aby tyto důvody byly zmíněny v dohodě s odborovou organizací nebo ve vnitřním předpise zaměstnavatele, u něhož odborová organizace nefunguje,“ vysvětluje advokátka.

Omezení na dobu určitou trápilo především učitele

Podle místopředsedkyně školských odborů Markéty Vondráčkové dvouleté omezení značně potlačilo dřívější praktiky v některých školách, kdy ředitelé sepisovali s učiteli smlouvy vždy jen do konce školního roku, přes prázdniny je posílali na úřad práce, aby ušetřili peníze za dva měsíce, a od září je opět zaměstnali. „Máme sice signály, že i nyní si někde našli cestu, jak omezení obejít. A to tak, že i když mají ředitelé na škole volné místo, čili nemají po dvou letech důvod nedat pedagogovi smlouvu na dobu neurčitou, tvrdí, že volné místo není.

Smlouvy na dobu určitou se tak řetězí dál a ředitel má učitele v hrsti,“ konstatuje Vondráčková. „Každopádně kantor si to nemusí nechat líbit a může se obrátit na odbory, aby mu v situaci pomohly.“ Pokud je místo na škole opravdu volné, musí mít totiž ředitel závažný důvod, aby po dvou letech smlouvu na dobu určitou nezměnil na dobu neurčitou. Například je to možné při nějakých pochybeních a podobně. Pro ředitele škol byly smlouvy na dobu určitou výhodné i proto, že mnoho škol se potýká s úbytkem žáků. Jakmile k poklesu dětí ve třídách dojde a oni mají s některými učiteli smlouvy na dobu určitou, nemusí pak nadbytečné kantory propouštět.



Odcházíte bez výhod

Je-li sjednán pracovní poměr na dobu určitou, ačkoliv pro to nebyly splněny podmínky stanovené zákoníkem práce, může zaměstnanec oznámit zaměstnavateli před uplynutím sjednané doby, že na zaměstnávání nadále trvá. „V tomto případě platí, že pracovní poměr je uzavřen na dobu neurčitou,“ doplňuje advokátka Grabarczyková. „Pokud by se zaměstnavatel nebo zaměstnanec domáhal u soudu určení, zda byly nebo nebyly splněny podmínky pro sjednání pracovního poměru na dobu určitou, musí tak udělat nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit.“

Nejzávaznějším důsledkem pracovního poměru na dobu určitou je pro zaměstnance fakt, že uplynutím této omezené doby pracovní poměr zaniká a zaměstnanec nemá nárok na žádné výhody obdobné odstupnému. Při této příležitosti je ještě vhodné upozornit na skutečnost, že pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s vědomím zaměstnavatele dále ve výkonu své práce, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou.