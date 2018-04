Nejlépe a nejhůře placené profese: rozdíl až 50 tisíc korun měsíčně

Více než třetina absolventů Vysoké školy ekonomické (VŠE) v Praze z roku 2011 dostala nástupní plat mezi 24 až 30 tisíci korunami. Vyplývá to ze Studie rozvojového a poradenského centra VŠE v Praze.

Fakta Deset nejlépe placených oborů (měsíčně v Kč) Inženýři elektronických komunikací včetně radiokomunikací: 61 016 Specialisté počítačových sítí (kromě správců): 55 735 Specialisté v oblasti práva a příbuzných oborech: 47 361 Systémoví analytici: 47 244 Lékaři specialisté: 46 050 Návrháři a správci databází: 45 985 Specialisté v obl. matematiky, statistiky, pojistné matematiky: 44 705 Specialisté v oblasti testování softwaru, příbuzní pracovníci: 41 705 Programátoři počítačových aplikací: 40 864 Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech: 40 285 zdroj: Trexima, medián hrubé mzdy v roce 2011

Nejvyšší mzdy mají tradičně absolventi Fakulty informatiky a statistiky VŠE, kteří ostatním fakultám o dost utíkají. Téměř 40 procent loňských absolventů uvádí nástupní plat 30 až 40 tisíc korun, o čemž se studentům většiny ostatních škol, hlavně netechnických, může jenom zdát.

Platy absolventů nejznámější české vysoké ekonomické školy jsou podle průzkumu mezi českými zaměstnavateli nadprůměrné.

Potvrzují to i šetření specializované agentury Trexima. "Nejvyšší mzdy mají analytici výpočetních systémů – zhruba 38 tisíc korun, nejnižší učitelky mateřských škol," vyplývá ze studie mapující hrubé platy vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců do 30 let.

Analytiky následují programátoři, účetní specialisté, lékárníci, bankovní poradci, ekonomové, matematici, strojní inženýři, personalisté, pojišťovací agenti a finanční zprostředkovatelé.

Pokud tedy teprve uvažujete o budoucím studiu, máte jasný signál. Přestaňte se štítit matematiky a zasedněte k počítačovým příručkám a ekonomickým učebnicím.

Třeba absolventi Národohospodářské fakulty VŠE mají ve srovnání s ostatními fakultami VŠE platy nejnižší. Pouze 17,8 procenta jich dosáhlo přes 30 tisíc korun. Podle autorů studie to může být dáno i vyšším podílem zaměstnání absolventů národohospodářské fakulty ve státní sféře, kde tabulkové platy více zohledňují věk, a tedy znevýhodňují mladé absolventy s kratší praxí.

Průzkum platů a zkušeností z pracovního trhu absolventů najdete i na stránkách jiných vysokých škol – například Masarykovy univerzity v Brně. Výsledky studií o absolventech potvrzují i další zdroje sledující platovou situaci.

Z průzkumu Reflex 2010, který zpracovalo Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, plyne, že čtyři až pět let po absolvování studia mají absolventi Fakulty informatiky a statistiky VŠE 53 558 korun měsíčně a Fakulty informatiky Masarykovy univerzity 42 128 korun.

Holky jsou na tom hůř

Oproti tomu třeba učitelé z Karlovy univerzity se po pěti letech po škole dostanou zhruba na půlku platu informatika.

Fakta 10 nejhůře placených oborů (měsíčně v Kč) Číšníci a servírky: 9 642 Pomocníci v kuchyni: 10 530 Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři: 11 313 Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení: 11 320 Uklízeči, pomocníci v kancelářích, hotel., průmysl., j. objektech: 11 347 Šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech: 11 385 Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur: 11 430 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve službách: 11 550 Pekaři, cukráři (kromě šéfcukrářů) a výrobci cukrovinek: 13 053 Prodavači v prodejnách: 13 491 zdroj: Trexima, medián hrubé mzdy v roce 2011

Pokud nastoupí do soukromé školy, mohou se přiblížit i 30 tisícům hrubého měsíčně, ale ve státních školách zůstávají i pod hranicí dvaceti tisíc.

Závratný rozdíl v příjmech není ani u vysokoškolských učitelů. "Podle našich šetření mají vysokoškolští učitelé do 30 let měsíční hrubý plat těsně nad 22 tisíc," upřesňuje situaci na trhu práce analytička Kateřina Duspivová z firmy Trexima. Pro porovnání mají podle stejného zdroje středoškolští učitelé 20 161 a v mateřských školách 14 251.

K tomu musí ženy počítat s ještě nižšími příjmy, protože v Česku podle statistik berou až o 26 procent méně než muži.

Se službami na dvaceti

Podobně jako absolventi pedagogických škol jsou na tom čerství lékaři a ještě hůře sestry. Pokud nenastoupí do soukromé praxe, musí vystačit s necelými 20 tisíci korun.

"Platy absolventů se u nás řídí platnými platovými tabulkami, a tedy zařazením do platových tříd," říká Petra Černo, tisková mluvčí Nemocnice Havlíčkův Brod.

Absolventi středních zdravotnických škol dostávají 14 720 korun a příplatky za směny nebo zvláštní příplatky za riziková oddělení. Ty dosahují maximálně tisíc korun měsíčně. "Čerství lékaři si v havlíčkobrodské nemocnici přijdou na 22 340 korun měsíčně a mohou si přilepšit měsíčním příplatkem 600 až 700 korun v případě, že jsou zařazeni na oddělení, kterých se příplatky týkají," doplňuje Petra Černo.