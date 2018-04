Nejlépe úročený termínovaný vklad

Citibank se rozhodla rozdávat dárky ke svému výročí osobního bankovnictví v České republice. Těmito dárky jsou, které je možné v rámci dubna využít za relativně zajímavých podmínek. Zatímco totiž u konkurence dosáhnete na dvouprocentní úrok na termínovaném vkladu až od milionových částek, které je navíc nutno nechat ležet v bance i více než jeden rok, Citibank nabízí až 2,2 %, a to při vkladech od 50 000 korun (vklady na jeden nebo dva roky).

V případě, že potřebujete, aby spořené peníze byly daleko likvidnější, můžete využít jednoměsíční termínovaný vklad od 50 000 korun, který slibuje úrok o dvě desetiny nižší – tedy ve výši 2 % (stejně tak tří nebo šestiměsíční vklad). Termínovaný vklad je možné automaticky prodloužit, ovšem nesmíte zapomínat na to, že se jedná o jednorázovou akci, takže posléze již bude úročen pouze aktuální úrokovou sazbou, platnou ke dni prodloužení. Znamená to, že pokud si chcete zajistit, aby se úročení vašich peněz po měsíci nebo dvou nesnížilo, což je vysoce pravděpodobné, budete muset zvolit pro vklad podstatně delší období.

Pokud se však rozhodnete využít speciální akce Citibank, narazíte na nemalý problém. Banka totiž vyžaduje, abyste si k tomuto termínovanému vkladu založili ještě běžný účet. Smutné je, že právě běžný účet Citibank klade velký důraz na poplatky za jeho vedení. Na jedné straně je příjemné, že v rámci jednoho poplatku existuje celá řada výhod, jako je například vedení kanálů přímého bankovnictví zdarma, které aktivního klienta jistě potěší. Na druhé straně si však účet za 200 korun měsíčně člověk, kterému jde pouze o termínovaný vklad, jen sotva založí. Nabídka zajímavě úročeného termínovaného vkladu se tak stává opravdu zajímavou pouze pro stávající klienty Citibank.

Zajímá vás, jaké podmínky nabízí konkurence? Pro znázornění situace na trhu vám nabízíme následující tabulku:

Banka 50 000 Kč na 1 měsíc 500 000 Kč na 1 rok Nutnost běžného účtu v příslušné bance Citibank 2% 2,2% ano HVB Bank 0,95% 1,6% ano* eBanka 0,9% 1,6% ano Raiffeisenbank 0,8% 1,6% ano GE Capital Bank 0,8%** 1,4% ne*** ČSOB 0,8% 1,3% ne Komerční banka 0,74% 1,08% ne Česká spořitelna 0,7% 1,7% ne Živnostenská banka 0,59% 1,55% ano

*běžný účet lze získat bez poplatku

**lze nejméně na 3 měsíce

***pouze u revolvingového termínovaného vkladu

Zdroj: banky

To, že je úročení termínovaného vkladu Citibank bezkonkurenční, je nesporné. Ovšem pouze v kategorii termínovaných vkladů. Již několikrát jste se na stránkách Fincentra měli možnost dočíst o zajímavě úročených spořících účtech, které mají oproti termínovaným vkladům nejednu výhodu.

Víte, proč byste se měli vyhnout vkladním knížkám? Odpověď naleznete PRÁVĚ ZDE. Spořící účet ve většině případů umožňuje peníze kdykoli přikládat i vybírat a navíc slibuje poměrně vysoké úročení, a to již od nízkých částek. Typický příklad zajímavě úročeného spořícího účtu představuje Oranžové konto od ING Bank. Za vedení tohoto účtu neplatíte ani korunu, přikládat a vybírat můžete kdykoli (ačkoli vybrat je nutné vždy nejméně 10 000 korun nebo vše) a peníze, které na něj vydělávají 2 % p.a. Podobně příznivé je také Efekt konto od Raiffeisenbank. Nejvyšší úrok – 2,1 % - je sice možné získat až u vyšších částek, zato však můžete se spořenými penězi nakládat podle libosti.

Pokud přesto přemýšlíte o zafixování peněz na termínovaný vklad na delší dobu, měli byste brát v potaz předpovědi analytiků, které se týkají inflace. Zatímco teď je totiž inflace spořitelům nakloněna (dosahuje záporných hodnot), za rok by se měla pohybovat okolo 2 %. Znamená to, že výnos z úročení 2 % na termínovaném vkladu, který navíc podléhá srážkové dani ve výši 15 %, inflaci ani neporazí. Zvažte dobře, zda byste místo termínovaného vkladu neměli raději sáhnout například po fondech peněžního trhu, jejichž zhodnocení by mělo termínované vklady přibližně o 1 procentní bod překonat (nehledě na nulové zdanění po delší jak šestiměsíční držbě podílových listů).

Myslíte si, že je pro vás termínovaný vklad vhodným spořícím produktem? Proč nesáhnete raději po jiném finančním nástroji? Těšíme se na avše názory.