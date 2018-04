Nejlepší a nejhorší investice měsíce března

Stejně jako minulý měsíc, také nyní vám přinášíme shrnutí za uplynulý měsíc z hlediska investování. Pokusme se vyhodnotit nejlepší a současně také nejhorší investice, se kterými jste se mohli v březnu setkat, při cestě za rozmnožením svého kapitálu. Možná vám následující článek pomůže v při rozhodování, kam zainvestovat v novém měsíci.

Kapitálové trhy Po únorové recesi zaznamenal český index PX – D v březnu opět mírný nárůst a zvýšením své hodnoty o1,08% tak naznačil pozitivně orientovaný vývoj celého kapitálového trhu. Mnozí investoři, orientovaní na český trh, tak mohli být v březnu spokojení.

Oblast investování Největší investiční extrémy měsíce Nejlepší změna Nejhorší změna Akcie celého trhu Severočeská plynárenská 53,34% Adamovské strojírny -36,9% SPAD Komerční banka 14,62% České radiokomunikace -13% Zahraniční fond JB Special Stock Fund 11,98% Parvest World Technology -10,08% Domácí fond Živnobanka - AF 5,11% ČPI Farmacie a biotechnologie -2,85%

Také ti, kdo se pokoušeli rozmnožit svůj majetek v zahraničí, mohli v březnu dostatečně triumfovat. Zejména investice do společností, které spadají pod indexy DAX a NASDAQ, můžeme pokládat za mimořádně úspěšné. Z námi sledovaných indexů polevil jako jediný index, symbolizující chování Japonských titulů - Nikkei, který byl v únoru ještě o tři čtvrtě procenta úspěšnější než v březnu.

Index Změna kurzu Dow Jones 2,95% NASDAQ 100 6,89% DAX 30 7,11% FTSE 100 3,12% Nikkei 6,19%

Víte, na kterých akciích jste mohli profitovat nejvíce?

Kdybyste na začátku února vložili svůj kapitál do akcií Severočeské plynárenské, mohli jste k poslednímu březnu uvítat jeho zhodnocení o 53,34%. Kurz těchto akcií zakotvil ke konci měsíce až na hodnotě 2 527 Kč za jednu akcii. Nejhůře jste naopak mohli dopadnout, pokud byste chtěli své finance znásobit prostřednictvím akcií Adamovských strojíren, jejichž kurz se v průběhu března propadl o nešťastných 36,9% a jejich cena se zastavila až na hodnotě 22,47 Kč za akcii.

Zaměříme-li se na systém SPAD, docházíme ke zjištění, že největšího nárůstu dosáhly v měsíci březnu akcie Komerční banky, které si ani v únoru nevedly nijak špatně. Svým zhodnocením o dalších 14,62% daly akcie Komerční banky jasně najevo, kterým směrem by se měli investoři orientovat. Také investice do energetiky měly navrch. Akcie ČEZu pozvedly svůj kurz o 5,15%. Nadšení investorů naopak nejvíce zkalily České radiokomunikace, které se propadly až na 379 korun a 60 haléřů za akcii, tedy téměř o 13%.

Kolektivní investování

Oproti únorovému obchodování dopadly v březnu české fondy o poznání lépe. Vydělat jste mohli zejména na akciových a smíšených fondech, naopak silný propad jste mohli pocítit, pokud jste umístili peníze do fondů dluhopisových. Na čelních příčkách se umístily fondy investující do zahraničních akcií, ať už do evropských, nebo celosvětově. Favorit loňského roku IKS Dluhopisový pak ztratil během uplynulého měsíce 0,64%.

Vývoj zahraničních fondů se odbýval v podobném duchu, výraznější propad zaznamenaly fondy investující do sektorů nové ekonomiky (technologie, telekomunikace). Co se týče teritoriálního rozdělení, profitovaly fondy se zaměřením na Japonsko a rozvíjející se trhy. Nepříznivě se vyvíjel měsíc pro investiční společnost Parvest. Její fondy obsadily v kategorii nejhorších fondů 3 ze 4 míst.

Nejlepší fondy:

Typ fondu Zahraniční fondy s registrací od KCP Domácí fondy Název fondu Výkonnost Název fondu Výkonnost Akciový JB Special Japan Stock fund 11,98% Živnobanka – AF 5,11% Smíšený Parvest Horizon 30 Euro 3,6% Živnobanka – KBF 2,85% Dluhopisový ABN Amro Global Emerging Markets Bond 2,57% ČPI Státních dluhopisů 0,13% Peněžního trhu Capital Invest Euro Cash 0,34% 1.IN Peněžního trhu 0,52%

Nejhorší fondy:

Typ fondu Zahraniční fondy s registrací od KCP Domácí fondy Název fondu Výkonnost Název fondu Výkonnost Akciový Parvest World Technology -10,08% ČPI Farmacie a biotechnologie -2,85% Smíšený Parvest Conservative USD -0,34% IKS Globální -0,53% Dluhopisový Parvest US Dollar Bond -3,01% IKS Dluhopisový -0,64% Peněžního trhu Raiffeisen – dolarový likvidní fond -0,35% Akro Obligace -1,78%

Zdroj: UNIS ČR, výpočty Fincentra

Ostatní investice

Cena ropy stále roste. Vliv na její vysokou cenu, která v nejbližší době rozhodně dolů nepůjde, má především její omezená produkce a stav jejích amerických zásob. Za poslední čtyři týdny americký import ropy dosahoval v průměru něco málo pod 8,2 milionů barelů denně, což v porovnání se stejným obdobím před rokem znamená pokles o více než jeden milion barelů denně. Dovoz byl ovlivněn menší dostupností ropy na globálních trzích z důvodu omezené produkce ze strany kartelu OPEC a některých dalších nezávislých produkčních zemí. V průběhu března tak cena ropy vzrostla o dalších 17,82% a dosáhla tak ke konci měsíce hodnoty 25 dolarů a 12 centů za barel.

Také ceny drahých kovů se vyvíjejí velmi zajímavě. Jejich pozice se upevnila především v posledním týdnu v měsíci, kdy k drahým kovům investoři na New Yorské burze zaměřili svou pozornost. Nejvýraznější vzestup tentokrát zaznamenalo stříbro, jehož cena vzrostla o 2,87% na 4 dolary a 66 centů za troyskou unci. O něco méně vydělala investorům na trhu s komoditami platina, jejíž cena se vyhoupla o 2,41% a dosáhla tak ceny 510 a půl dolaru za troyskou unci. Ovšem ani nejjistější komodita, kterou představuje zlato, nezůstala výrazně pozadu. Cena zlata se konečně vyšplhala nad hladinu 300 dolarů a usadila se s koncem března na 302 dolarech a 15 centech za troyskou unci, čímž její cena v březnu vzrostla o 1,34%.

Jak se zdá, koruna se jen tak nezastaví

Koruna poslední dobou stále více triumfuje. Kde se zastaví? Díky obchodování na Evropských i Amerických trzích, kdy nejen euro, ale také například dolar výrazně oslabili, se koruna stále více prosazuje. Tím také v minulém měsíci nabídla možnost vydělat na obchodu s devizami. Nejvíce koruna v březnu získala na americkému dolaru. V tomto případě si polepšila o 3,33%, čímž se kurz dolaru snížil k poslednímu březnu na 35 korun a 35 haléřů. O něco méně se pak kurz koruny pozvedl také vůči britské libře. Ta se vzhledem ke koruně propadla o 2,57% na 50 korun a 41 haléřů. Nejmenší změnu pak zaznamenalo v boji s korunou opět euro. Jeho kurz se snížil o 2,46% až na 30 korun a 84 haléřů.

Doplatili jste v únoru na špatně zvolenou investici? Riskujete občas při výběru typu investice? Podělte se s námi o svou zkušenost a názory.