Zmapovali jsme deset aktuálně nejvýhodnějších běžných bankovních účtů

Při sestavování a aktualizaci žebříčku osobních bankovních účtů, které jsou určené drobným klientům, analytici přihlíželi ke stejným parametrům jako loni v říjnu. Nejdůležitější váhu přitom má cena a náklady na vedení účtu.

Parametry hodnocení: 60 % cena, náklady na vedení účtu

15 % komplexnost nabídky k účtu

10 % přímé bankovnictví (možnosti a nové technologie)

10 % dostupnost (pobočky/bankomaty)

5 % srozumitelnost ceníku, internetových stránek

Zdroj: Finparáda.cz

Zde se můžete podívat na celkový přehled všech bankovních účtů na trhu, které byly posuzovány.

„Všechny banky, které se umístily v první desítce, už mají účet s vedením zdarma, i když některé ještě s obratovou či jinou podobnou podmínkou,“ přibližuje analytik a šéfredaktor Finparády.cz Zdeněk Bubák. Banky si totiž uvědomují, že zpoplatněný bankovní účet bývá důvodem, proč se řada drobných klientů začne porozhlížet po jiné bance. Proto se bezpoplatkové účty stávají běžnou součástí nabídek.

„Svědčí to i o tom, že lidé mají zřejmě čím dál častěji i několik účtů u dvou či více bank. Proto v současnosti některé banky kladou důraz na takzvaný Multibanking, kdy lze z bankovnictví jedné banky ovládat více účtů. Průkopníkem v tomto je Banka CREDITAS a MONETA Money Bank,“ poznamenává analytik Zdeněk Bubák.

Oproti loňskému roku začaly banky i mírně vylepšovat úročení vkladů na spořicích účtech, které si klienti mohou zřídit spolu s běžným účtem. Úrokovou sazbu zvedla například Equa Bank (z 0,8 na 1,00 % p.a.) a Banka CREDITAS (z 0,3 až na 1,1 % p.a.). Komerční banka a ČSOB zase vylepšily úročení vkladů na spořicím účtu ve spojení s investováním. Podle analytika Zdeňka Bubáka to svědčí o tom, že některé banky začínají mít zájem o vklady a klienty s penězi „neodhánějí“.

A co je dnes u běžných účtů samozřejmostí a třeba ještě před rokem či dříve nebylo? „Mobilní bankovnictví se přiblížilo svými funkcemi internetovému a někdy jej dokonce v jednoduchosti ovládání předčí. Mobilní banka například umožňuje přihlášení a potvrzení platby otiskem prstu nebo skenem obličeje. Zároveň došlo k výraznému rozvoji placení mobilním telefonem. Více bank má také výběry z bankomatu v zahraničí zdarma,“ vyjmenovává analytik.

První místo v žebříčku osobních bankovních účtů opět jako minule obhájil Běžný účet od Equa bank. Na druhé příčce se nadále drží mKonto od mBank a třetí místo obhájil Malý tarif od Air Bank. Beze změny je i čtvrtá příčka, kterou si drží Běžný účet od Banky CREDITAS. Pořadí na dalších místech se oproti loňskému říjnu proměnilo.

TOP 10 nejlepších běžných bankovních účtů v ČR:

1. Equa bank – Běžný účet

Vedení účtu: zdarma

Úroková sazba: 0,01 % p.a., na spořicím účtu až 1,00 % p.a.

Poplatky: Zdarma výběry z jakéhokoliv bankomatu v tuzemsku, 9 Kč za výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí, 9 Kč za příchozí SEPA platbu, 99 Kč za odchozí SEPA platbu, 29 Kč za měsíční výpis poštou.

Hodnocení: Účet s vedením zdarma bez jakýchkoliv podmínek, s bezkontaktní multiměnovou platební kartou, s internetovým a mobilním bankovnictvím a s možností čerpat kontokorent ve výši až sto tisíc korun bez poplatků. K běžnému účtu v korunách lze zdarma otevřít také účet v eurech a dolarech. Měsíční výpis z účtu zasílaný elektronicky a běžné tuzemské transakce přes internetové a mobilní bankovnictví jsou bez poplatku. Výběry ze všech bankomatů v ČR jsou také zdarma. K účtu je možné pořídit zlatou kartu s cestovním pojištěním a pojištěním karty i osobních věcí, a to za jednu z nejnižších cen na trhu.

2. mBank – Osobní účet mKonto

Vedení účtu: zdarma

Úroková sazba: 0 % p.a., na spořicím účtu až 0,3 % p.a.

Poplatky: Pokud klient debetní kartu používá, tedy zaplatí s ní měsíčně alespoň 1 500 Kč, je karta zdarma. V ostatních případech je poplatek 29 Kč měsíčně za vedení karty. Výběry 1 500 Kč a více ze všech bankomatů v ČR i zahraničí jsou zdarma, výběry do 1 499,99 Kč za 29 Kč. Elektronický výpis je zdarma, papírový výpis zaslaný poštou je za 50 Kč. Připsání příchozí a provedení odchozí SEPA platby stojí 25 Kč.

Hodnocení: Účet s vedením zdarma včetně domácího platebního styku (odchozí transakce zadané přes internetové bankovnictví a příchozí transakce). Zdarma jsou výběry z jakéhokoli bankomatu v ČR a v zahraničí ve výši 1 500 Kč a více. Povolené přečerpání účtu, internetové a mobilní bankovnictví a měsíční výpis z účtu zasílaný elektronicky jsou také zdarma. Vedení bezkontaktní debetní karty je zdarma v případě obratu na všech kartách držitele alespoň 1 500 Kč. Možnost bezkontaktního placení pomocí Google Pay.

3. Air Bank – Běžný účet Malý tarif

Vedení účtu: zdarma

Úroková sazba: 0 % p.a., bonusová sazba 1 % p.a.

Podmínky: Zůstatek na běžném účtu až do částky 100 tisíc korun je úročen bonusovou úrokovou sazbou 1 % ročně. Stačí pětkrát měsíčně zaplatit platební kartou, nálepkou nebo mobilním telefonem.

Poplatky: 25 Kč za výběr peněz z bankomatu jiné banky v ČR a v EU, 25 Kč za příchozí a odchozí SEPA platbu a za zaslání výpisu poštou, 100 Kč za výběr peněz z bankomatu jiné banky mimo EU.

Hodnocení: Účet s vedením zdarma bez dalších podmínek, se dvěma embosovanými bezkontaktními platebními kartami a jednou platební nálepkou, s internetovým a mobilním bankovnictvím. V rámci tarifu lze zdarma otevřít až 10 běžných účtů a tři spořicí účty (v CZK, EUR a USD). Zdarma je zaslání výpisu elektronicky, vedení účtů v korunách, eurech a dolarech, příchozí a odchozí platby v ČR a výběr peněz z bankomatu Air Bank. Možnost bezkontaktního placení mobilním telefonem přes aplikaci My Air.

4. Banka CREDITAS – Běžný ú­čet

Vedení účtu: zdarma

Úroková sazba: 0 % p.a., na spořicím účtu až 1,1 % p.a.

Podmínky: Zůstatek na spořicím účtu je úročen základní sazbou 0,8 % ročně. Pokud vklad přesáhne 750 tisíc Kč, je částka nad touto hranicí úročena vyšší sazbou 1,1 % p.a.

Poplatky: Prvních 5 výběrů hotovosti v měsíci z libovolného bankomatu v ČR zdarma, 20 Kč za každý další výběr v měsíci, 30 Kč za výběr z bankomatu v zahraničí, 15 Kč/50 Kč za příchozí/odchozí SEPA platbu, 25 Kč za výpis z účtu zaslaný poštou v rámci ČR.

Hodnocení: Účet s vedením zdarma bez dalších podmínek, s bezkontaktní debetní kartou a internetovým a mobilním bankovnictvím. Zdarma je výpis z účtu zaslaný e-mailem nebo předaný na pobočce, všechny příchozí tuzemské platby, všechny odchozí elektronické tuzemské platby (jednorázové i trvalé) a prvních pět výběrů hotovosti z bankomatu v ČR v měsíci.

5. MONETA Money Bank – Tom účet

Vedení účtu: zdarma

Úroková sazba: 0 % p.a.

Poplatky: 20 Kč za výběr hotovosti z bankomatu ostatních bank v ČR nebo služba Neomezené výběry z bankomatů ostatních bank v ČR za paušál 50 Kč měsíčně, zdarma výběry hotovosti z bankomatů v zahraničí, 30 Kč za měsíční výpis poštou, 100 Kč/220 Kč za příchozí/odchozí SEPA/Europlatbu do výše 50 tisíc eur.

Hodnocení: Účet s vedením zdarma bez podmínek. Zdarma jsou internetové a mobilní bankovnictví, bezkontaktní debetní karta, všechny příchozí a odchozí elektronické tuzemské platby, měsíční elektronický výpis z účtu a všechny výběry z bankomatů MONETA Money Bank v ČR a z bankomatů v zahraničí. Lze jej založit plně online za 15 minut prostřednictvím mobilního bankovnictví Smart Banka a ihned používat (historicky první takový účet v ČR). Možnost bezkontaktního placení pomocí Google Pay, Garmin Pay a Fitbit Pay. V současnosti akce – odměna až 1 500 Kč pro stávající klienty za doporučení nového klienta, pro něho odměna 300 Kč za založení účtu Tom přes Smart Banku.

6. Poštovní spořitelna – Poštovní účet

Vedení účtu: zdarma/69 Kč měsíčně

Úroková sazba: 0 % p.a., na spořicím účtu až 0,41 % p.a. (spoření s bonusem), až 2,3 % p.a. (Duo Profit - ve spojení s investicemi - sazba na 1 rok, poté 0,01 % p.a.)

Podmínky: Pro vedení účtu zdarma stačí splnění obratové podmínky ve výši 10 tisíc Kč. Senioři od 58 let a zdravotně hendikepovaní mají účet zdarma při splnění obratové podmínky alespoň 5 000 Kč. Zdarma je pro klienty do 26 let a majitele účtu na mateřské/rodičovské dovolené.

Poplatky: 40 Kč za výběr z bankomatu jiné banky v ČR, 100 Kč za výběr z bankomatu v zahraničí, 150 Kč/250 Kč za příchozí/odchozí SEPA převod do max. částky 50 000 eur, 30 Kč za měsíční výpis poštou.

Hodnocení: Účet s vedením zdarma při splnění obratové podmínky, s bezkontaktní debetní kartou pro majitele i partnera, s internetovým a mobilním bankovnictvím a s povoleným přečerpáním účtu. Zdarma je zaslání výpisu elektronicky, neomezený počet tuzemských příchozích a odchozích elektronických plateb, neomezený počet trvalých příkazů a inkas/SIPO a neomezený počet výběrů z bankomatů ČSOB a Poštovní spořitelny v ČR. Zdarma je i měsíčně jeden výběr hotovosti v pobočkách České pošty. Pro klienty nad 58 let má banka navíc i jednu donášku hotovosti zdarma. Obsahově je účet shodný s účtem ČSOB.

7. ČSOB – ČSOB Plus Konto

Vedení účtu: zdarma/69 Kč měsíčně

Úroková sazba: 0 % p.a., na spořicím účtu až 0,41 % p.a. (spoření s bonusem), až 2,3 % p.a. (Duo Profit - ve spojení s investicemi - sazba na 1 rok, poté 0,01 % p.a.)

Podmínky: Pro vedení účtu zdarma stačí splnění obratové podmínky ve výši 10 tisíc Kč. U klientů od 58 let a lidí se zdravotním postižením je zdarma při splnění obratové podmínky alespoň 5 000 Kč. Zdarma je pro klienty do 26 let a majitele účtu na mateřské/rodičovské dovolené.

Poplatky: 40 Kč za výběr z bankomatu jiné banky v ČR, 100 Kč za výběr z bankomatu v zahraničí, 150 Kč/250 Kč za příchozí/odchozí SEPA převod do max. částky 50 000 eur, 30 Kč za měsíční výpis poštou.

Hodnocení: Účet s vedením zdarma při splnění obratové podmínky, s bezkontaktní debetní kartou pro majitele i partnera, s internetovým a mobilním bankovnictvím a s povoleným přečerpáním účtu. Zdarma je zaslání výpisu elektronicky, neomezený počet tuzemských příchozích a odchozích elektronických plateb, neomezený počet trvalých příkazů a inkas/SIPO a neomezený počet výběrů z bankomatů ČSOB v ČR. Zdarma je měsíčně i jeden výběr hotovosti debetní kartou u přepážky České pošty. Pro klienty nad 58 let má banka navíc i jednu donášku hotovosti zdarma.

8. Fio banka – Fio osobní účet

Vedení účtu: zdarma

Úroková sazba: 0 % p.a., na spořicím účtu až 0,25 % p.a.

Poplatky: 9 Kč za 11. a každý další výběr z bankomatu Fio banky, 30 Kč za výběr z cizího bankomatu v ČR (za každé 4 000 Kč zaplacené kartou 1 výběr zdarma, max. 5 měsíčně), 80 Kč + 0,5 % z částky za výběr z bankomatu v zahraničí, 20 Kč za standardní příchozí i odchozí europlatbu, 25 Kč plus poštovné za výpis z účtu zaslaný poštou.

Hodnocení: Účet s vedením zdarma bez dalších podmínek, s bezkontaktní platební kartou pro majitele účtu a dalšího člověka, internetovým a mobilním bankovnictvím. Zdarma lze otevřít účet v korunách a 14 cizích měnách. Bez poplatku jsou elektronický výpis z účtu, příchozí a odchozí platby v rámci ČR v korunách včetně trvalých příkazů a inkas, příchozí a odchozí platby mezi ČR a SR v eurech, 10 výběrů měsíčně z bankomatů Fio banky, až pět výběrů z cizích bankomatů v ČR při splnění podmínky (za každé 4 000 Kč zaplacené kartou 1 výběr zdarma, max. 5 měsíčně) a vklad hotovosti na pobočce, číslo účtu na přání. Výběr hotovosti na pobočce od 1000 Kč je zdarma.

9. Raiffeisenbank – eKonto SMART

Vedení účtu: zdarma/99 Kč měsíčně

Úroková sazba: 0 % p.a., na spořicím účtu až 0,75 % p.a.

Podmínky: Pro vedení účtu zdarma stačí kreditní obrat na účtu ve výši nejméně 15 tisíc Kč a zároveň alespoň tři zrealizované debetní transakce měsíčně (odchozí platby z účtu, platby debetní/kreditní kartou, výběry z ATM).

Poplatky: 100 Kč + 0,5 % z vybírané částky za výběr z bankomatu v zahraničí, 200 Kč/220 Kč za příchozí/odchozí europlatbu nebo SEPA platbu do 50 tisíc eur, 30 Kč za zaslání výpisu poštou.

Hodnocení: Účet s vedením zdarma při aktivním využívání účtu, s bezkontaktní debetní kartou, s internetovým a mobilním bankovnictvím. Zdarma je zaslání výpisu elektronicky, neomezený počet tuzemských elektronických plateb, neomezený počet výběrů ze všech bankomatů v ČR (včetně cizích bank) a jeden vklad a jeden výběr hotovosti měsíčně na pokladně. Jako pojistka proti nepovolenému přečerpání účtu poslouží bezúročná rezerva ve výši 1 000 Kč.

10. Komerční banka – MůjÚčet

Vedení účtu: zdarma

Úroková sazba: 0 % p.a., na spořicím účtu až 0,03 % p.a. (KB Spořicí konto Bonus), až 0,06 % p.a. (KB Spořicí konto Bonus Aktiv), až 2,00 % p.a. (KB Spořicí konto Bonus Invest)

Poplatky: 39 Kč za výběr z bankomatu cizí banky v ČR a 99 Kč v zahraničí, 6 Kč za odchozí elektronickou tuzemskou platbu (přes mobilní i internetové bankovnictví), 145 Kč/195 Kč za příchozí/odchozí europlatbu, 35 Kč za výpis z účtu zaslaný poštou.

Hodnocení: Účet s vedením zdarma bez dalších podmínek, s bezkontaktní debetní kartou a internetovým a mobilním bankovnictvím. Zdarma jsou všechny výběry hotovosti z bankomatu Komerční banky, všechny příchozí tuzemské platby a měsíční elektronické výpisy. Možnost bezkontaktního placení pomocí Google Pay.