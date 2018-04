Nejlepší část týdne? Víkend

Výsledky mnoha firem ukazují, že jim zaměstnanci ze svého potenciálu dávají jen necelou polovinu. V práci se spíše trápí, v lepším případě k ní mají neutrální vztah. Málokoho práce baví tak, že se jí odevzdá naplno. Představte si, že by stroje v továrně běžely na deset procent výkonu. Operátor zodpovědný za fungování stroje by asi dostal výpověď, pokud by takovou továrnu rovnou nezavřeli. I když je tu snaha nadřízených stěžovat si na neschopné lidi, za výkon zaměstnanců nese finální zodpovědnost šéf. Pokud chce dosáhnout nějakého výsledku, musí využít potenciál lidí a odstranit přitom co nejvíce překážek, které mu brání v cestě.

Průměrný šéf (ten, jehož lidé fungují na oněch 10-40 procent) se zaměřuje na výsledek. Rozdává úkoly, kontroluje jejich plnění a s lidmi příliš nediskutuje. Ti úspěšnější, kteří dokážou z lidí dostat víc, na to jdou jinak. Soustředí se na potenciál a v lidech hledají talent. Tak jako dobrý fotbalový trenér dokáže v průměrném obránci často rozpoznat výjimečného útočníka, tak i dobrý šéf dokáže v lidech rozpoznat talent, o kterém oni sami neměli ani tušení.